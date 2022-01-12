В Эстонии на складах "простаивает" 461 468 доз вакцины от коронавируса

Заведующая отделом здоровья народонаселения Министерства социальных дел Хели Лаарманн сказала, что без учета вакцин, пожертвованных Украине и испортившихся на складе Департамента здоровья летом прошлого года, всего в Эстонию поступило 2,307 доз.

Больше всего было закуплено вакцины Pfizer (1 643 850 доз). Далее идут Moderna (244 000), AstraZeneca (226 650) и Janssen (120 800).

Что касается получившей недавно разрешение на продажу в ЕС Novavax, то пока производитель не предоставил график поставок, поэтому конкретный срок поступления этого препарата в Эстонии назвать нельзя.

Вакцинация бустерными дозами производится препаратами Pfizer и Moderna.

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