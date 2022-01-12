"Десятки тысяч семей окажутся в нищете". EKRE устраивает акцию протеста против высоких цен на электричество

По словам председателя партии и бывшего министра финансов Мартина Хельме, в Эстонии наблюдается самый сильный рост цен за последние двадцать лет, из-за которого в нищете могут оказаться десятки тысяч семей, у которых раньше не было финансовых трудностей.

”Помимо социально-экономической катастрофы для населения, рост цен на электроэнергию приведет к резкому росту расходов предприятий, что приведет к закрытию многих из них. Это в свою очередь выльется в рост безработицы, снижение налоговых поступлений и увеличению числа лиц, нуждающиеся в помощи от государства и местных самоуправлений”, — сказал Хельме.

По его словам, в последние месяцы правительство могло предпринять конкретные и эффективные действия, но не сделало этого. ”Вместо этого они предлагают косметические псевдорешения, хотят заставить людей просить социальную помощь и ведут нежизнеспособные разговоры о том, как нужно начать ограничивать потребление”, — пояснил Хельме.

На акции протеста правительству выдвинут три требования: немедленно прекратить торговлю электроэнергией на бирже, немедленно приостановить использование системы торговли CO2 и установить верхний предел цен на электроэнергию как на товар, необходимый для обеспечения жизнедеятельности населения.

”Если бы правительство захотело, стоимость электроэнергии могла бы быть снижена с нынешних нескольких сотен-тысячи евро примерно до 30 евро за мегаватт-час”, — заявил Хельме.

Он отметил, что сейчас происходит превращение бедных в нищих, а представителей среднего класса в бедных.

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