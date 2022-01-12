Bolt увеличит штат сотрудников до 5000 человек, большинство будет работать в Эстонии

Один из основателей компании Bolt — эстонской компании-единорога, чья рыночная стоимость превышает 1 млрд евро — Маркус Виллиг стал третьим эстонским миллиардером. Бизнесмены смогли привлечь в качестве инвестиций еще 620 млн евро на развитие своих услуг и расширение географии деятельности.

"Сегодня мы работаем в 45 государствах, обслуживая более 100 млн клиентов, что делает нас одним из самых больших предприятий Европы. Мы планируем продолжить рост. С другой стороны, мы хотим увеличить наш коллектив. Сейчас в офисе компании работает около 3000 человек, мы хотим увеличить штат до 5000 человек. Большую часть новых работников мы хотим разместить в Эстонии", — поделился планами основатель Bolt Маркус Виллиг.