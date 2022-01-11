Безработица в Ида-Вирумаа вдвое превышает средний по стране, но специалистов не хватает(12)
В Ида-Вирумаа уровень безработицы с начала прошлого года снизился и составляет менее 11%, но по-прежнему почти вдвое превышает средний по Эстонии, пишет rus.err.
На сегодняшний день на учете Кассы по безработице числится 6318 человек. При этом в настоящий момент в уезде требуется около пятисот работников, но достойных кандидатов найти сложно.
"Таких людей, которые сразу могут выйти на работу, где-то тысяча человек. У них есть навыки и образование, они мотивированы. При этом более двух тысяч человек без образования, а три тысячи — не владеют эстонским языком", — привела статистику глава Ида-Вирумааского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк.
"С другой стороны, работодателям нужно посмотреть, может, зарплата не та, может, что-то надо изменить или искать людей вместе с нами", — сказала Теэлахк.