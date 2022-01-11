В Эстонии ужесточат правила использования дизельного топлива специального назначения(1)
Финансовая комиссия Рийгикогу поддержала уточнение порядка использования дизельного топлива со специальной маркировкой. Цель — сократить нецеленаправленное использование дизельного топлива со специальной маркировкой, предназначенного для секторов сельского хозяйства и рыболовства, и повысить поступления с акцизов.
Председатель финансовой комиссии Андрей Коробейник пояснил, что действующий закон позволяет осуществлять до продажи лишь формальный контроль, что не обеспечивает целенаправленного использования акцизных льгот.
Перед продажей продавец обязан в устной форме уведомить покупателя о назначении топлива.
”Таким образом, в действительности при покупке дизельного топлива специального назначения ограничения отсутствуют, и оно доступно каждому, кто в момент покупки скажет, что покупает топливо для целей сельского хозяйства или рыболовства. В результате поправок дизельное топливо специального назначения более не будет доступно всем, а только лишь тем, у кого есть право на покупку”, — сказал Коробейник.
Заместитель председателя финансовой комиссии Айвар Кокк сказал, что топливо зачастую используется не по назначению именно ввиду легкой доступности.
”Проблема заключается в том, что купленное топливо не всегда используется в сельскохозяйственной деятельности или профессиональном рыболовстве. Иногда его используют в обычных автомобилях или транспортных средствах, не связанных с сельским хозяйством”, — сказал Кокк.
Он пояснил, что на дизельное топливо специального назначения распространяется более низкий акциз, чем на обычное топливо. Таким образом, конечная цена для потребителя ниже. ”Поэтому основная цель поправок — предупредить нецеленаправленное использование топлива”, — отметил Кокк.
В то же время он признал, что новый порядок может вызвать бюрократические проблемы для фермеров и продавцов топлива. Также он может ухудшить доступность топлива для фермеров и создать дополнительные расходы на введение новых ИТ-решений для владельцев бензозаправок. Также важно следить за тем, чтобы затраты на разработку ИТ-решений и контроль со стороны Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) не превышали приблизительный ущерб государству, нанесенный нецеленаправленным использованием топлива.
Согласно законопроекту, для покупки и использования дизельного топлива специального назначения необходимо иметь право на покупку данного топлива. Решение о выдаче этого права принимает Департамент сельскохозяйственных регистров и информации.
Таким образом, топливо с акцизными льготами больше не будет продаваться каждому желающему. Право на покупку будет выдаваться только юридическим лицам или предпринимателям-физическим лицам, действующим в секторе сельского хозяйства и рыболовства. Продавец дизельного топлива специального назначения должен проверить наличие у покупателя права на покупку до продажи. Аналогичный порядок действует в Латвии и Литве.
Финансовая комиссия приняла решение направить инициированный правительством проект закона на первое чтение пленарному заседанию, которое состоится 19 января.