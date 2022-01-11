В Эстонии ужесточат правила использования дизельного топлива специального назначения

Председатель финансовой комиссии Андрей Коробейник пояснил, что действующий закон позволяет осуществлять до продажи лишь формальный контроль, что не обеспечивает целенаправленного использования акцизных льгот.

Перед продажей продавец обязан в устной форме уведомить покупателя о назначении топлива.

”Таким образом, в действительности при покупке дизельного топлива специального назначения ограничения отсутствуют, и оно доступно каждому, кто в момент покупки скажет, что покупает топливо для целей сельского хозяйства или рыболовства. В результате поправок дизельное топливо специального назначения более не будет доступно всем, а только лишь тем, у кого есть право на покупку”, — сказал Коробейник.

Заместитель председателя финансовой комиссии Айвар Кокк сказал, что топливо зачастую используется не по назначению именно ввиду легкой доступности.

”Проблема заключается в том, что купленное топливо не всегда используется в сельскохозяйственной деятельности или профессиональном рыболовстве. Иногда его используют в обычных автомобилях или транспортных средствах, не связанных с сельским хозяйством”, — сказал Кокк.

Он пояснил, что на дизельное топливо специального назначения распространяется более низкий акциз, чем на обычное топливо. Таким образом, конечная цена для потребителя ниже. ”Поэтому основная цель поправок — предупредить нецеленаправленное использование топлива”, — отметил Кокк.

В то же время он признал, что новый порядок может вызвать бюрократические проблемы для фермеров и продавцов топлива. Также он может ухудшить доступность топлива для фермеров и создать дополнительные расходы на введение новых ИТ-решений для владельцев бензозаправок. Также важно следить за тем, чтобы затраты на разработку ИТ-решений и контроль со стороны Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) не превышали приблизительный ущерб государству, нанесенный нецеленаправленным использованием топлива.