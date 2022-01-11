Bolt получил рекордную финансовую инъекцию, а Эстония — третьего миллиардера

Список новых инвесторов возглавляют американские компании Sequoia Capital и Fidelity Management & Research Company LLC. В новом этапе инвестирования в Bolt приняли участие Whale Rock, Owl Rock, D1, G Squared, Tekne и Ghisallo.

Основатель и исполнительный директор Bolt Маркус Виллинг отметил, что с помощью привлеченных инвестиций предприятие продолжит реализацию свой миссии. "Начиная с появления Bolt восемь лет назад мы создавали услуги, которые предлагают лучшие и наиболее доступные альтернативы личному автомобилю", — сказал он, добавив, что эти услугу упрощают и ускоряют движение в городах, а также делают его более экологичным.

По словам Виллинга, рекордные инвестиции помогут компании развивать свои услуги. "Недавно к ним добавилась Bolt Market, позволяющая доставлять продукты питания к дверям заказчика. К сегодняшнему дню она доступна уже в 10 странах Европы, в Эстонии мы открыли семь магазинов, расположенных в Таллинне и Тарту", — сказал Виллинг.

Как отмечает Ärileht, Новый этап инвестирования сделал Маркуса Виллинга миллиардером (1,3 млрд евро), третьим в Эстонии — после Кристо Кяэрманна и Таавета Хинрикуса (основатели Transferwise). При этом нужно иметь в виду, что миллиардом оценивается не банковский счет предпринимателей, а стоимость их бизнес-активов.

Напомним, что помимо перевозки пассажиров Bolt занимается сдачей в аренду самокатов и автомобилей, а также доставкой продуктов питания. Сегодня услугами Bolt пользуются около 100 млн человек в 45 странах по всему миру.