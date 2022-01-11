Тренера женской сборной Эстонии по фехтованию подозревают в мошенничестве

Дело возбудили, основываясь на материалах еженедельника Eesti Ekspress, в которых есть информация, что Кааберма представил для получения аванса два оформленных в России чека на сумму свыше 13 000 евро, о которых человеку, выдавшему чеки, ничего не известно.

Delfi Sport связался с президентом Эстонского союза фехтования Антсом Веэтыусме, чтобы узнать, приостановил ли союз полномочия Кааберма на время расследования. Веэтыусме сообщил, что правление субпрофсоюза соберется на заседание в среду. "Я ничего не могу вам сказать раньше. Мы обсудим различные темы", — сказал Веэтыусме. "Я ничего не буду решать один, совет соберется завтра".

По словам самого Кайдо, он не сделал ничего противозаконного. "Я хотел купить сто фехтовальных клинков на премию, которую мне дала мэрия Таллинна. И я договорился, взял аванс, получил 10 000 евро", — сказал тренер.

К настоящему времени Пыхьяская окружная прокуратура и Служба по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры возбудили уголовное дело в отношении Кааберма.

Эстонские шпажистки Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Катрина Лехис под руководством Кааберма завоевали золотые медали в командном турнире на летних Олимпийских играх в Токио 2021.