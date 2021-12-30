Скрытый мир эстонского фехтования: невероятные интриги, подозрительные чеки и рука Москвы

В воскресенье, 19 сентября, в Хаапсалу проходил чемпионат Эстонии по фехтованию. В воздухе витала напряженность, но вызвана она была отнюдь не ожиданием результатов. Основной повод для пересудов — план Эстонского Союза фехтовальщиков заменить главного тренера женской сборной Кайдо Кааберма, который привел команду к долгожданному олимпийскому золоту.

День спустя, 20 сентября, в Delfi вышла статья, в которой все эти домыслы и слухи предал гласности Яан Мартинсон. По его словам, "все только и делают, что говорят об этом, но никто этот конкурс не одобряет". Статья была опубликована в 06:30 утра, но уже через несколько часов на Delfi обрушился шквал гневных комментариев, направленных против руководства Союза фехтовальщиков Эстонии.

Однако куда более важное для эстонского фехтования мероприятие состоялось в тот же день за тысячу километров от нашей страны — в Москве. Каждый понедельник в течение вот уже полутора лет в доме номер девять на улице Люблино, в нескольких сотнях метров ходьбы от станции метро ”Текстильщики”…