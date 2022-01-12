Правда ли, что цену на газ в Эстонии можно поднимать бесконечно?(4)
Новые цены Департамент конкуренции утвердил еще в декабре. С начала февраля они вступят в силу, а увеличенные счета потребители получат уже в марте. Так, цена поднялась с 83,00 €/МВтч до 97,15 €/МВтч. В чем же причина такого стремительного роста цен?
Почему цены на отопление продолжают расти?
На этот вопрос ответил руководитель предприятия центрального отопления Utilitas Роберт Китт в эфире новостной программы на Raadio 4. Он отметил, что причиной стремительного увеличения цены на тепло стало быстрое увеличение цен на сырье, и прежде всего — на природный газ. Кроме того, к концу 2021 года цена выросла и на древесную щепу.
"Цена на природный газ в конце декабря достигла своей рекордной отметки. Если в течение прошлого года был шестикратный подъем, то в конце декабря цена стала в десять раз выше, чем годом ранее. Но мы надеемся, что эти предельные цены, которые вступят в силу с февраля, останутся на этом уровне, и нам не придется еще раз повышать тарифы," — комментирует ситуацию Роберт Китт.
Он также добавил, что если раньше цены фиксировались заранее на год, два или даже три вперед, то сейчас мы видим очень серьезные колебания цен за короткое время. Поэтому вероятность прогнозов цен на будущее очень низкая.
Генеральный директор Департамента конкуренции Мярт Отс подчеркивает, что то, как часто можно повышать цены на отопление, законом не регламентируется.
"Поставщики поднимают цены раз в месяц. Были и исключения, когда цена поднималась два раза в месяц. Но чаще поставщики не могут этого делать, потому что Департамент конкуренции должен провеять все данные, и разумеется, любое повышение цен тщательно проверяется. Мы должны удостовериться, что рост обоснован и соответствует фактической стоимости отопительных материалов," — сообщил Мярт Отс в эфире Raadio 4.
При этом от также отметил, что не существует четко обозначенной границы, до которой может подниматься цена, ведь она должна соответствовать затратам поставщика. При этом определенные границы диктует рынок, а если мы посмотрим на цену на сланцевое масло — хотя его реже используют для отопления помещений, то для этого ресурса сформировался ценовой лимит.
Рост цен на отопление — не ограничен?
На данный момент цена на природный газ стабилизировалась примерно на уровне 120 € /МВтч. Однако юридически какой-либо границы, препятствующей дальнейшему росту, не существует.
"Да, в Таллинне рост цены был более значительным, но если мы возьмем остальных поставщиков, то в других городах Эстонии цены не поднялись. Исключение составляют Тарту и Пярну, где подъем цен все-таки был зафиксирован, однако новые цены не превысили уровень, ранее согласованный с департаментом конкуренции. Поставщики просто ранее продавали тепло дешевле. Те же поставщики, которые значительно повысили цену, использую в производстве тепла только природный газ. Однако в Эстонии таких немного. всего 5 процентов от общего количества поставщиков используют сланец или природный газ," — говорит Мярт Отс.
При этом Мярт Отс отмечает, что цены на тепло не так резко подскочили, как, например, на электричество или природный газ. Причина в том, что поставщики тепла используют для производства местные горючие материалы, цена на которые не так сильно выросла.
Тем не менее, природный газ все-таки играет свою роль в ценообразовании. В 2014 году почти 33% произведенного в Эстонии тепла приходилось именно на природный газ, что делало его вторым по значимости после биомассы, сказано в отчете Министерства экономики и коммуникаций за 2016 год. Остальные типы сырья — горючий сланец, карбонизационный газ, торф, сланцевая нефть, были представлены гораздо меньшими долями.
Природный газ в Эстонию поставляется из России и Литвы. Причем по оценке Elering AS, в 2018 году, эстонская система газоснабжения "изолирована от газовой системы Западной Европы и в значительной степени зависит от поставок газа из России".
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