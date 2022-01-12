Правда ли, что цену на газ в Эстонии можно поднимать бесконечно?

Новые цены Департамент конкуренции утвердил еще в декабре. С начала февраля они вступят в силу, а увеличенные счета потребители получат уже в марте. Так, цена поднялась с 83,00 €/МВтч до 97,15 €/МВтч. В чем же причина такого стремительного роста цен?

Почему цены на отопление продолжают расти?

На этот вопрос ответил руководитель предприятия центрального отопления Utilitas Роберт Китт в эфире новостной программы на Raadio 4. Он отметил, что причиной стремительного увеличения цены на тепло стало быстрое увеличение цен на сырье, и прежде всего — на природный газ. Кроме того, к концу 2021 года цена выросла и на древесную щепу.

"Цена на природный газ в конце декабря достигла своей рекордной отметки. Если в течение прошлого года был шестикратный подъем, то в конце декабря цена стала в десять раз выше, чем годом ранее. Но мы надеемся, что эти предельные цены, которые вступят в силу с февраля, останутся на этом уровне, и нам не придется еще раз повышать тарифы," — комментирует ситуацию Роберт Китт.

Он также добавил, что если раньше цены фиксировались заранее на год, два или даже три вперед, то сейчас мы видим очень серьезные колебания цен за короткое время. Поэтому вероятность прогнозов цен на будущее очень низкая.

Генеральный директор Департамента конкуренции Мярт Отс подчеркивает, что то, как часто можно повышать цены на отопление, законом не регламентируется.

"Поставщики поднимают цены раз в месяц. Были и исключения, когда цена поднималась два раза в месяц. Но чаще поставщики не могут этого делать, потому что Департамент конкуренции должен провеять все данные, и разумеется, любое повышение цен тщательно проверяется. Мы должны удостовериться, что рост обоснован и соответствует фактической стоимости отопительных материалов," — сообщил Мярт Отс в эфире Raadio 4.