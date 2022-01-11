ФОТО | Продавцы топлива второй раз за год подняли цены

Если еще вчера 95-й бензин в Эстонии стоил 1,539 евро за литр, а дизель 1,359 евро, то сегодня это уже 1,599 и 1,419 евро соответственно.

Пока рекорд принадлежит декабрю прошлого года, когда стоимость литра 95-го бензина поднялась до 1,547 евро.

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