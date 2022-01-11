За сутки в Эстонии прибавился 1981 случай заражения коронавирусом. Умерли три человека, в том числе 7-летний мальчик

По состоянию на утро 11 января в больнице находится 251 зараженный коронавирусом пациент. Из них 188 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 150, или 79,8%, не вакцинированы и 38, или 20,2%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 45 новых истории болезни. Умерло трое зараженных коронавирусом, все не были вакцинированы: 7-летний мальчик, 71-летняя женщина и 75-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 8 304 результата теста, из которых 1 981 оказался положительным. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 108,5 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 122,7 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 4 195 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 404. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 319 947 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61,7%.

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