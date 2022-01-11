Джокович может сесть в Австралии в тюрьму

По данным источника, спортсмен при въезде в Австралию (5 января) сообщил, что не бывал в других странах за две недели до прилета, а это оказалось неправдой. В тот период он съездил из Сербии в Испанию.

Предоставление неправдивой информации при въезде в страну — это серьезное нарушение, за которое может грозить лишение свободы. Также на границе теннисист сказал, что заполнял документы не он, а Tennis Australia.

Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и предполагается, что он не прививался.