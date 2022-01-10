Департамент полиции и погранохраны уволил 34 непривитых сотрудника

Почти с 40 сотрудниками PPA ведет по поводу увольнения судебный спор, сообщила Delfi начальник Бюро персонала PPA Катре Лоо. По ее словам, часть работников, у которых первичная правовая защита действовала до 7 января, подали ходатайство о ее продлении и департамент не может расторгнуть с ними трудовой договор до тех пор, пока суд не примет соответствующего решения.

Были и такие, которые изменили свое мнение и вакцинировались. "Они продолжат службу в PPA", — сказала Лоо.

Гендиректор PPA Эльмар Вахер предупредил сотрудников департамента о возможном расторжении трудового договора в конце августа. В начале ноября был издан приказ, в котором условием продолжения службы в рядах полиции и погранохраны была названа вакцинация.

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