ЧП и криминал
10.01.2022, 17:08

ФОТО | В Кохтла-Ярве пожар вспыхнул в подвальном этаже социального дома

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ФОТО: Argo Ingver
Сегодня в 16.09 в подвальном этаже дома по уходу, который находится на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Возгорание произошло в кабинете директора социального учреждения. Кабинет горел открытым огнем, но сейчас огонь взят под контроль. Работы по тушению продолжаются, поэтому еще рано говорить о причине пожара, сообщил представитель Спасательного департамента.

По словам спасателей, все 70 подопечных дома, большинство из которых прикованы к постели, а также сотрудники дома по уходу были эвакуированы в ту часть здания, где нет дыма.

Медики скорой проводят осмотр эвакуированных.



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