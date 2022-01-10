10.01.2022, 17:08
ФОТО | В Кохтла-Ярве пожар вспыхнул в подвальном этаже социального дома(1)
ФОТО: Argo Ingver
Сегодня в 16.09 в подвальном этаже дома по уходу, который находится на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
Возгорание произошло в кабинете директора социального учреждения. Кабинет горел открытым огнем, но сейчас огонь взят под контроль. Работы по тушению продолжаются, поэтому еще рано говорить о причине пожара, сообщил представитель Спасательного департамента.
По словам спасателей, все 70 подопечных дома, большинство из которых прикованы к постели, а также сотрудники дома по уходу были эвакуированы в ту часть здания, где нет дыма.
Медики скорой проводят осмотр эвакуированных.