ФОТО | В Кохтла-Ярве пожар вспыхнул в подвальном этаже социального дома

Возгорание произошло в кабинете директора социального учреждения. Кабинет горел открытым огнем, но сейчас огонь взят под контроль. Работы по тушению продолжаются, поэтому еще рано говорить о причине пожара, сообщил представитель Спасательного департамента.

По словам спасателей, все 70 подопечных дома, большинство из которых прикованы к постели, а также сотрудники дома по уходу были эвакуированы в ту часть здания, где нет дыма.