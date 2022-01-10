Поддержка школам для помощи отстающим ученикам значительно увеличена

Министр образования и науки Лийна Керсна рассказала, что школы наилучшим образом использовали полученную поддержку. "Я рада, что школы использовали дополнительное финансирование, чтобы найти способы поддержки учеников, которым не подходит дистанционное обучение, и которым нужна помощь в изучении некоторых предметов, — сказала министр Керсна. — По мнению исследователей и экспертов, отставание учащихся носит кумулятивный характер. В последующие годы отставание усугубляется, мотивация к обучению снижается, что приводит к раннему прерыванию обучения. Прерывание обучения влечет за собой социальные издержки и снижает шансы людей на успех на рынке труда. Поэтому крайне важно уделять внимание выравниванию разрыва в образовании между учащимися".

Весной 2021 года министерство выделило общеобразовательным школам единовременную финансовую поддержку в размере 40 евро на ученика на общую сумму 6 миллионов евро для устранения пробелов в образовании и осуществления дополнительных мер поддержки учеников. Использование субсидии определялось школами в сотрудничестве с директорами.

Как наиболее часто упоминаемые меры поддержки школы-респонденты назвали дополнительные индивидуальные консультации и обучение в небольших группах, а также предоставление дополнительных курсов или уроков и привлечение вспомогательных специалистов. Ряд мероприятий осуществлялся в комплексе. Школы сообщили, что им удалось повысить мотивацию учеников к обучению и поддержать их самооценку с помощью вспомогательных мероприятий. Летние лагеря также вдохновили школы на использование различных интересных методов обучения, например, использование элементов драмы для поддержки учащихся и стимулирования интереса к науке.

В период с сентября по ноябрь прошлого года 283 общеобразовательные школы, или 92% респондентов, участвовавших в опросе, использовали выделенные средства. Большинство школ, которые еще не воспользовались поддержкой, планируют сделать это во втором или третьем триместре учебного года.