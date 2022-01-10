Резервисты дали оценку учениям ”Шип-2021”. Большинство готовы защищать страну и в случае реальной войны(15)
Участвовавшие в мобилизационных учениях ”Шип-2021” (Okas 2021) резервисты высоко оценили эмоциональную атмосферу сборов, следует из результатов опроса, проведенного Центром компетенции стратегии устойчивого развития Тартуского университета и Академии Сил обороны. Согласно тому же исследованию, подавляющее большинство резервистов готово встать на защиту страны в случае угрозы.
87% опрошенных указали, что они определенно или скорее всего примут участие в государственной обороне, если потребуется. Резервисты высоко оценили отношение командиров к военнослужащим: 91% респондентов указали, что оно было хорошим или очень хорошим. Также они остались довольны эмоциональной атмосферой — треть согласилась с наивысшей оценкой, больше половины отметили, что она была ”скорее хорошей”. Сплоченность подразделений удостоилась аналогичных отзывов.
”Обратная связь резервистов невероятно важна, поскольку она позволяет понять, готовы ли они защищать свою страну — пояснил командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. — Я отношусь к этим данным более чем серьезно. Вдобавок, отзывы помогают находить узкие места и улучшать работу всей системы, тем самым обеспечивая благоприятную атмосферу и положительный эмоциональный опыт”.
Характер мобилизационных сборов ”Шип-2021” предполагал оперативное формирование подразделений резерва в кратчайшие сроки, после получения оповещения военнослужащие запаса были обязаны явиться на пункты сбора незамедлительно. Четверть участников опроса отметили, что они приняли участие в учениях с удовольствием, еще около половины сочли это возможностью отдать долг своей стране.
Внезапность сборов так или иначе сказалась на частной жизни резервистов или же заставила их взвесить свое участие в учениях. Большая часть военнослужащих резерва опасалась, что многие дела на работе останутся незакрытыми и затем им придется нагонять график — с этим утверждением согласилось 64% опрошенных. Беспокойство также могло быть обусловлено возможным снижением доходов (так ответило 47% респондентов), финансовыми обязательствами (42%) и переживаниями о здоровье и недостаточной физической выносливостью (42%).
Вызванные на сборы подразделения резерва достигли полной боеготовности в течение первых 48 часов. ”Я более чем доволен теми, кто явился на сборы. Они внесли свой вклад в укрепление нашей обороны. — сказал генерал-лейтенант Мартин Херем. — Также я хочу поблагодарить близких резервистов и их работодателей: зачастую их роль не столь заметна, но при этом она бесценна”.
Согласно опросу, более 80% друзей и коллег резервистов отнеслись к их участию в сборах ”хорошо” или ”очень хорошо”. Аналогичные оценки дало 70% работодателей.
Исследование проводилось Центром компетенции стратегии устойчивого развития Тартуского университета и Академией Сил обороны, в нем приняло участие 314 человек, которые добровольно согласились заполнить анкету в электронной среде.
Учения ”Шип-2021” (Okas 2021) проводились с целью проверки боеготовности. Помимо этого, в ходе сборов при сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны резервисты укрепили восточную границу заграждениями из колючей ленты.