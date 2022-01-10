Резервисты дали оценку учениям ”Шип-2021”. Большинство готовы защищать страну и в случае реальной войны

87% опрошенных указали, что они определенно или скорее всего примут участие в государственной обороне, если потребуется. Резервисты высоко оценили отношение командиров к военнослужащим: 91% респондентов указали, что оно было хорошим или очень хорошим. Также они остались довольны эмоциональной атмосферой — треть согласилась с наивысшей оценкой, больше половины отметили, что она была ”скорее хорошей”. Сплоченность подразделений удостоилась аналогичных отзывов.

”Обратная связь резервистов невероятно важна, поскольку она позволяет понять, готовы ли они защищать свою страну — пояснил командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. — Я отношусь к этим данным более чем серьезно. Вдобавок, отзывы помогают находить узкие места и улучшать работу всей системы, тем самым обеспечивая благоприятную атмосферу и положительный эмоциональный опыт”.

Характер мобилизационных сборов ”Шип-2021” предполагал оперативное формирование подразделений резерва в кратчайшие сроки, после получения оповещения военнослужащие запаса были обязаны явиться на пункты сбора незамедлительно. Четверть участников опроса отметили, что они приняли участие в учениях с удовольствием, еще около половины сочли это возможностью отдать долг своей стране.

Внезапность сборов так или иначе сказалась на частной жизни резервистов или же заставила их взвесить свое участие в учениях. Большая часть военнослужащих резерва опасалась, что многие дела на работе останутся незакрытыми и затем им придется нагонять график — с этим утверждением согласилось 64% опрошенных. Беспокойство также могло быть обусловлено возможным снижением доходов (так ответило 47% респондентов), финансовыми обязательствами (42%) и переживаниями о здоровье и недостаточной физической выносливостью (42%).