Закон о государственных тендерах ждут изменения

Председатель комиссии по экономике Кристен Михал сказал, что цель государственных тендеров — заключение наиболее выгодных для государства и ясных договоров. Но в действующих в настоящий момент нормах были выявлены недостатки, которые осложняют выполнение целей закона и повышают рабочую и административную нагрузку на предпринимателей и заказчиков.

Михал добавил, что значительная часть поправок направлена на решение практических проблем, с которыми столкнулись заказчики и поставщики. При устранении упущений производство по государственным закупкам станет более гибким и удобным.

Например, согласно законопроекту, нарушения договора о закупке, которые могут привести к тому, что поставщика придется отстранить от производства по закупке, необходимо отметить в регистре в течение 30 дней с момента применения санкций в отношении поставщика за нарушение договора о закупке. Согласно действующему закону, соответствующую пометку необходимо делать одновременно с предоставлением данных о выполнении договора о закупке, ввиду чего может сложиться ситуация, когда основания для отстранения поставщика применить невозможно.

Если заказчик указал соответствующую возможность в основополагающих документах к государственному тендеру, можно проверить данные об отсутствии налоговой задолженности на местном уровне и отстранить поставщика, имеющего соответствующую задолженность. Согласно действующему закону, отсутствие налоговой задолженности на местном уровне следует проверять всегда, но это требуется не во всех государственных тендерах.