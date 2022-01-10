Закон о государственных тендерах ждут изменения
Комиссия Рийгикогу по экономике решила направить на первое чтение законопроект о внесении изменений в Закон о государственных закупках, который позволит повысить гибкость и удобство производства по государственным тендерам.
Председатель комиссии по экономике Кристен Михал сказал, что цель государственных тендеров — заключение наиболее выгодных для государства и ясных договоров. Но в действующих в настоящий момент нормах были выявлены недостатки, которые осложняют выполнение целей закона и повышают рабочую и административную нагрузку на предпринимателей и заказчиков.
Михал добавил, что значительная часть поправок направлена на решение практических проблем, с которыми столкнулись заказчики и поставщики. При устранении упущений производство по государственным закупкам станет более гибким и удобным.
Например, согласно законопроекту, нарушения договора о закупке, которые могут привести к тому, что поставщика придется отстранить от производства по закупке, необходимо отметить в регистре в течение 30 дней с момента применения санкций в отношении поставщика за нарушение договора о закупке. Согласно действующему закону, соответствующую пометку необходимо делать одновременно с предоставлением данных о выполнении договора о закупке, ввиду чего может сложиться ситуация, когда основания для отстранения поставщика применить невозможно.
Если заказчик указал соответствующую возможность в основополагающих документах к государственному тендеру, можно проверить данные об отсутствии налоговой задолженности на местном уровне и отстранить поставщика, имеющего соответствующую задолженность. Согласно действующему закону, отсутствие налоговой задолженности на местном уровне следует проверять всегда, но это требуется не во всех государственных тендерах.
По словам заместителя председателя комиссии по экономике Свена Сестера, на практике было выявлено, что часть решений, принятых при вступлении Закона о государственных закупках в силу, не оправдала себя. Он добавил, что поправки приведут ряд положений закона в соответствие с директивами о государственных закупках. На эти упущения в свое время указала Европейская комиссия; при применении закона недостаточную проработанность положений также отмечали участники различных государственных тендеров. ”Следует отметить, что в результате поправок повысятся как гибкость, так и правовая надежность. Помимо этого, поправки позволят предотвратить установление неразумных сроков и позволят поставщикам составить качественные предложения”, — пояснил Сестер.
Еще одна поправка позволит продлить минимальные обязательные сроки подачи предложений в упрощенном производстве по тендеру, в части, касающейся договоров о закупке вещей и услуг, с пяти до десяти рабочих дней. Для особого производства по социальным и специальным услугам будет установлен срок предоставления предложений в 15 дней. В действующем законодательстве это положение отсутствует.
В заседании принял участие министр государственного управления Яак Ааб.
Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о государственных закупках и, в связи с этим, в другие законы (491 SE), на первое чтение, которое состоится 19 января.