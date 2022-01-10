Таллинн представит условия проектирования трамвайных путей в порт
В четверг, 13 января, с началом в 14:00 в помещениях районной управы Кесклинна (Нунне, 18) пройдет открытая дискуссия, в ходе которой представят результаты публичной экспозиции условий проектирования трамвайной линии, которая должна связать Старый порт и терминал Rail Baltic в Юлемисте.
”Планируемая трасса трамвайных путей пройдет через Тартуское шоссе и улицы Гонсиори и Лайкмаа на улицу Хобуяама, а оттуда в пассажирский порт. Эта трасса будет включать участки уже имеющихся трамвайных путей, а новые участки расположатся на территориях общественного пользования, — пояснил отвечающий за сферы окружающей среды и коммунального хозяйства вице-мэр Владимир Свет. — При выборе транспортного коридора среди приоритетов были возможность наиболее быстрого перемещения из одного пункта в другой, наименьший вред дорожному движению и городской окружающей среде. Самый короткий, и в то же время плавный, путь в порт проходит через улицу Гонсиори. Помимо этого, у данного решения есть и другие преимущества — например, в будущем оно позволит еще больше расширить сеть трамвайных путей”.
”Цель создания трамвайной линии — снизить транспортную нагрузку на Кесклинн, а также поспособствовать развитию порта, железной дороги и аэропорта с учетом принципов бережного отношения к окружающей среде, — добавила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Проект представляет собой целостное решение проектируемого дорожного пространства, включая тротуары и велосипедные дорожки, проезжую часть, велопарковки, освещение, дизайн, озеленение, техносети и прочее”.
Отрезок трамвайной трассы к Старому порту по плану, задействовав имеющуюся инфраструктуру трамвайных путей, должен будет протянуться от пассажирского терминала Rail Baltic в Юлемисте до улицы Гонсиори, затем к улице Лайкмаа, а после пересечения Нарвского шоссе выйдет на улицу Хобуяама. После этого трамвайные пути будут проложены по улице Ахтри, через улицу Лаэва до улицы Куунари, через улицу Кай к А-терминалу, после чего произойдет поворот в обратном направлении через улицу Логи на улицу Румби и, минуя улицу Курси, к бульвару Пыхья. Оттуда трамвай новой линии направится к бульвару Мере и соединится с уже имеющимися трамвайными путями. При планировании и составлении строительного проекта принимаются во внимание аспекты охраны окружающей среды, городского пространства, организации дорожного движения и другие.
Проект условий проектирования составлен Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунальных услуг при участии предприятия АО Таллиннский порт (AS Tallinna Sadam) и частных владельцев недвижимости, прилегающей к трассе трамвайных путей. Экспозиция была доступна с 24 мая по 6 июня 2021 года и организована Кесклиннаской районной управой. В это время свое мнение относительно проекта могли выразить все, кого он может затронуть с точки зрения права на застройку или использования земли. Всего было представлено 11 соответствующих мнений.
Публичное обсуждение результатов экспозиции будет открыто 13 января с 14 часов через вэб-платформу MS Teams. Необходима предварительная регистрация по адресу электронной почты riina.parm@tallinnlv.ee. Для участия на месте регистрироваться не нужно, однако обязательно следует предъявить сертификат и надеть маску. Пожалуйста, воздержитесь от участия на месте, если вы нездоровы.