Таллинн представит условия проектирования трамвайных путей в порт

”Планируемая трасса трамвайных путей пройдет через Тартуское шоссе и улицы Гонсиори и Лайкмаа на улицу Хобуяама, а оттуда в пассажирский порт. Эта трасса будет включать участки уже имеющихся трамвайных путей, а новые участки расположатся на территориях общественного пользования, — пояснил отвечающий за сферы окружающей среды и коммунального хозяйства вице-мэр Владимир Свет. — При выборе транспортного коридора среди приоритетов были возможность наиболее быстрого перемещения из одного пункта в другой, наименьший вред дорожному движению и городской окружающей среде. Самый короткий, и в то же время плавный, путь в порт проходит через улицу Гонсиори. Помимо этого, у данного решения есть и другие преимущества — например, в будущем оно позволит еще больше расширить сеть трамвайных путей”.

”Цель создания трамвайной линии — снизить транспортную нагрузку на Кесклинн, а также поспособствовать развитию порта, железной дороги и аэропорта с учетом принципов бережного отношения к окружающей среде, — добавила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Проект представляет собой целостное решение проектируемого дорожного пространства, включая тротуары и велосипедные дорожки, проезжую часть, велопарковки, освещение, дизайн, озеленение, техносети и прочее”.