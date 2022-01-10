Новости Эстонии
10.01.2022, 08:59

Транспортный департамент советует сдавать экзамен по вождению зимой

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Foto: Andres Putting
Транспортный департамент рекомендует недовольным длинными очередями претендентам на получение водительских прав сдавать экзамен по вождению зимой.

По словам руководителя отдела по вопросам выдачи удостоверений на управление наземными транспортными средствами департамента Ристо Касемяэ, ситуация в государственной регистратуре записи на экзамены постоянно меняется, и если периодически проверять наличие свободных дат, можно попасть на экзамен уже на следующей неделе, передает RusERR.

"Свободные места появляются и исчезают. Кто-то заболевает, кто-то не может прийти на экзамен из-за учебы или работы. Это актуальная система", — напомнил он.

"Странно, но зимой к нам не хотят, интерес снижается. Рекомендую чаще заходить в наше бюро самообслуживания. Сейчас, зимой на экзамен можно попасть значительно быстрее, чем весной или летом", — сообщил он.

Комментируя дефицит экзаменаторов, о котором также периодически говорят в СМИ, он отметил, что в Транспортном департаменте сейчас работает 40 человек, то есть на пять человек больше, чем примерно год назад.

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