Транспортный департамент советует сдавать экзамен по вождению зимой

По словам руководителя отдела по вопросам выдачи удостоверений на управление наземными транспортными средствами департамента Ристо Касемяэ, ситуация в государственной регистратуре записи на экзамены постоянно меняется, и если периодически проверять наличие свободных дат, можно попасть на экзамен уже на следующей неделе, передает RusERR.

"Свободные места появляются и исчезают. Кто-то заболевает, кто-то не может прийти на экзамен из-за учебы или работы. Это актуальная система", — напомнил он.

"Странно, но зимой к нам не хотят, интерес снижается. Рекомендую чаще заходить в наше бюро самообслуживания. Сейчас, зимой на экзамен можно попасть значительно быстрее, чем весной или летом", — сообщил он.

Комментируя дефицит экзаменаторов, о котором также периодически говорят в СМИ, он отметил, что в Транспортном департаменте сейчас работает 40 человек, то есть на пять человек больше, чем примерно год назад.

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