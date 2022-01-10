ФОТО | Торговый центр Lasnamäe Prisma эвакуировали

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В воскресенье в 22:30 центр тревоги получил сообщение о возможном пожаре в торговом центре по адресу Мустакиви теэ, 17 в столичном районе Ласнамяэ, где располагается круглосуточный магазин Prisma и ряд других торговых точек.