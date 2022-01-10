10.01.2022, 07:08
ФОТО | Торговый центр Lasnamäe Prisma эвакуировали
Lugeja foto
В воскресенье в 22:30 центр тревоги получил сообщение о возможном пожаре в торговом центре по адресу Мустакиви теэ, 17 в столичном районе Ласнамяэ, где располагается круглосуточный магазин Prisma и ряд других торговых точек.
Как сообщили в спасательном департаменте, людей из здания эвакуировали.
Выяснилось, что в дымоходе ресторана загорелся жир и произошло задымление. Спасатели ликвидировали его и к 23:20 ситуация разрешилась.
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