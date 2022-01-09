Новый научный совет не будет публиковать свои рекомендации, пока с ними не ознакомится правительство

Кроме того, научный совет будет представлен и в новой области — коммуникации, где профессор кафедры коммуникационных исследований Тартуского университета Трийн Вихалемм намерена улучшить связь между научным советом, правительством и общественностью и уже предвидятся первые изменения — отныне научный совет не будет публиковать свои рекомендации до тех пор, пока с ними не ознакомится правительство: "Конечно, рекомендации будут опубликованы. Но позже. Будем подробно объяснять, почему такие рекомендации были даны, члены совета будут приводить научные подтверждения".

Также профессор подчеркивает, что при донесении информации важно учитывать особенности разных целевых групп: "Доля русскоязычного населения, которая в большей степени доверяет социальным сетям, а не массмедиа, довольно велика. Безусловно, это не означает, что я обсуждаю какой-то вопрос в соцсетях или просто с соседями. Тут важную роль играют социальные роли. Например, учителя, спасатели, социальные работники, врачи, медсестры".

Если представители предыдущего состава научного совета порой высказывали личное мнение в СМИ или критиковали решения правительства, то в новом составе такое вовсе исключают.

"Мы хотим сохранить более последовательную передачу информации, чтобы были более четкие, конкретные сообщения. Решения по-прежнему принимает правительство, и наша работа — консультировать правительство. Мы не будем комментировать, кто что сказал, потому что это создаст лишний шум и неразбериху", — отмечает профессор вирусологии Тартуского университета Маргус Варьяк.