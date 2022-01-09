ФОТО | В Саку на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль

По первоначальным данным, автомобиль Nissan выехал перед поездом, сказали Delfi в Департаменте полиции и погранохраны. В машине находился только водитель, 54-летний мужчина, который был трезв и которого скорая помощь осмотрела на месте происшествия. Он не нуждался в госпитализации.