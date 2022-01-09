ЧП и криминал
09.01.2022, 20:31

ФОТО | В Саку на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль

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В 19:39 в Центр тревоги сообщили, что в волости Саку, в деревне Мяннику, на железнодорожном переезде Соо столкнулись автомобиль и поезд.

По первоначальным данным, автомобиль Nissan выехал перед поездом, сказали Delfi в Департаменте полиции и погранохраны. В машине находился только водитель, 54-летний мужчина, который был трезв и которого скорая помощь осмотрела на месте происшествия. Он не нуждался в госпитализации.

Железнодорожное движение на месте происшествия снова открыли в 20:10. Дальше инцидентом занимается страховка.

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