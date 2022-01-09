Эстонский вирусолог: из-за обнаруженного на Кипре гибридного штамма беспокоиться не стоит

Член научного совета и доцент вирусологии Тартуского университета Маргус Варьяк сказал, что сейчас нет причины для беспокойства из-за этого варианта. "Сейчас, конечно, не совсем ясно, откуда он начался, потому что данных нет, но, очевидно, один человек был заражен двумя штаммами", — сказал Варьяк.

Как сообщалось накануне, новый штамм выявили в образцах 25 зараженных коронавирусом и назвали его ”дельтакроном”.

На Кипре выявили новый вариант коронавируса, сообщила группа местных ученых.

Как рассказал профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис телеканалу Sigmalive, штамм был обнаружен в 25 образцах, у него одна генетическая основа с ”дельтой” и одновременно есть мутации, характерные для ”омикрона”. Новый вид вируса получил название ”дельтакрон”.

”Мы нашли значительное количество мутаций, которые были идентифицированы только у ”омикрона” — он отличается от других штаммов тем, что его геном насчитывает 30 различных мутаций. Из них десять были идентифицированы в упомянутых образцах”, — пояснил ученый.

Из 25 человек, у которых установили ”дельтакрон”, 11 были госпитализированы.

По его словам, пока рано говорить о заразности нового варианта SARS-CoV-2, но предположил, что он не вызывает беспокойства и его должен вытеснить ”омикрон”.