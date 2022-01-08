На Кипре обнаружили новый штамм коронавируса — гибрид ”дельты” и ”омикрона”
Новый штамм выявили в образцах 25 зараженных коронавирусом и назвали его ”дельтакроном” пишет РБК.
На Кипре выявили новый вариант коронавируса, сообщила группа местных ученых.
Как рассказал профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис телеканалу Sigmalive, штамм был обнаружен в 25 образцах, у него одна генетическая основа с ”дельтой” и одновременно есть мутации, характерные для ”омикрона”. Новый вид вируса получил название ”дельтакрон”.
”Мы нашли значительное количество мутаций, которые были идентифицированы только у ”омикрона” — он отличается от других штаммов тем, что его геном насчитывает 30 различных мутаций. Из них десять были идентифицированы в упомянутых образцах”, — пояснил ученый.
Из 25 человек, у которых установили ”дельтакрон”, 11 были госпитализированы.
По его словам, пока рано говорить о заразности нового варианта SARS-CoV-2, но предположил, что он не вызывает беспокойства и его должен вытеснить ”омикрон”.
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