ГРАФИК | В понедельник биржевая цена электроэнергии будет самой высокой в наступившем году

На рынке электроэнергии царит неуверенность, и каждый день как будто новый. Если сегодня в час пик цена электроэнергии составляет 243,19 евро за мегаватт-час, то завтра средняя цена всего дня будет только немного ниже 250 евро за мегаватт-час. Самая низкая цена сегодня составляет 82,74, но завтра будет уже 133,81 евро.

Средняя часовая цена декабря на бирже была 202,65 евро за мегаватт-час. Это был месяц с самой высокой средней ценой в истории биржи. Год назад средняя цена декабря была 45,49 евро за мегаватт час. Так что неудивительно, что в этом году счета за электроэнергию угнетают.

Напомним также, что 7 декабря средняя часовая цена электроэнергии была 469,03 евро и максимум поднимался выше 1000 евро.