09.01.2022, 13:50
ФОТО И ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два автомобиля. Авария нарушила движение
В Департаменте полиции и погранохраны сказали Delfi, что Центр тревоги получил сообщение об аварии на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту в 12:10.
Столкнулись две машины. В результате аварии один автомобиль вылетел в кювет, второй остался на дороге.
В обеих машинах находился только водитель. Скорая помощь осмотрела людей, и они не нуждались в госпитализации. Движение по направлению из Таллинна в Тарту нарушено, и регулировщики направляют участников движения в объезд.
Более точные обстоятельства аварии выясняются.