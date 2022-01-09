ФОТО И ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два автомобиля. Авария нарушила движение

В Департаменте полиции и погранохраны сказали Delfi, что Центр тревоги получил сообщение об аварии на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту в 12:10.

Столкнулись две машины. В результате аварии один автомобиль вылетел в кювет, второй остался на дороге.

В обеих машинах находился только водитель. Скорая помощь осмотрела людей, и они не нуждались в госпитализации. Движение по направлению из Таллинна в Тарту нарушено, и регулировщики направляют участников движения в объезд.

Более точные обстоятельства аварии выясняются.