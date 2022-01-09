Спорту все возрасты покорны: пенсионеры поделились, как спорт по жизни помогает им(2)
С возрастом люди начинают меньше двигаться: тут болит, там болит — и шевелиться не хочется вообще. Но пример некоторых людей показывает, что выражение ”движение — жизнь” не просто высокопарная фраза, а подтвержденный опытом факт, и это актуально для всех сфер жизни. Своими спортивными и другими достижениями с ”МК-Эстонией” поделились пенсионеры от 70 до 90 лет.
Сколько бы ни говорили о пользе физических нагрузок в пожилом возрасте, а на практике спортом все же занимаются в основном молодые. Но пример этих пенсионеров способны вдохновить любого и, возможно, даже окажется заразительным. Ведь, глядя на этих людей, точно хочется быть не хуже.
Никогда не любила спорт
Галине 72 года, у нее семеро внуков, но назвать ее бабушкой язык не поворачивается. Пенсионерка отлично выглядит, следит за собой и регулярно ходит в бассейн.
”Я никогда не любила спорт. В школе физкультура была моим самым нелюбимым предметом. Но бог дал хорошее строение тела, я никогда не толстела в течение жизни, — рассказывает женщина. — При этом воду я любила всегда. Я Рак по гороскопу, люблю воду, люблю плавать. 17–18 лет назад моя старшая дочка, а их у меня три, будучи беременной, занималась в бассейне. Уезжая из Эстонии (она живет не здесь), дочка сказала: ”Мама, вот этот спорт тебе подойдет”.
Пенсионерка признается, что раньше пробовала разные занятия спортом: ходила на йогу, на танцы, но все это было для нее сплошным мучением, приходилось себя заставлять.
”А тут я начала ходить и втянулась. Действительно, мне понравилось. У нас уже какой-то небольшой клуб образовался: наш приятный тренер, люди, которые ходят десятилетиями, сама обстановка очень располагает. Я так втянулась, что мне уже не хватает этого движения, если не удается сходить на занятие, — говорит Галина. — Вот в начале декабря был снегопад и морозы, пришлось пару раз пропустить. Дочь взяла с меня слово, что я никуда не поеду на машине, потому что дороги скользкие. На общественном транспорте тоже не поедешь после бассейна. На улице было –17, и в автобусе очень холодно, я замерзла”.
Сначала женщина ходила в бассейн два раза в неделю, но потом взяла за правило ходить три раза.
”У меня семеро внуков от 21 года до трех месяцев, и я очень задействована в их воспитании, так что на каникулах я хожу в бассейн вместе с внуками, они плавают на отдельной дорожке и вообще тоже с удовольствием ходят в бассейн. Внуки называют меня не бабушка, а бася, так прозвал меня старший внук, и остальные стали называть по цепочке. И они так и говорят: ”Ну, у баси бассейн — это святое”. Все знают об этом моем увлечении”, — делится Галина.
Она добавляет, что занятия спортом очень полезны для здоровья.
”Все-таки в обычной жизни мы двигаемся очень мало, а в бассейне можно задействовать многие группы мышц. Порой занимаешься, солнышко светит в окна, движения все привычные, задумаешься о чем-то… Красота! И устаю иногда, чувствую, как мышцы задействуются. Но это приятный спорт, без красного лица и мокрой спины. А когда нет возможности поплавать, мы с моими подругами стараемся больше ходить, сделать 10–12 000 шагов. Например, когда было все закрыто, мы очень скучали и старались больше гулять. Я вообще считаю, что нужно больше двигаться, больше бывать на воздухе и меньше есть, — смеется пенсионерка. — Вот три моих основы для нормальной жизни с возрастом”.
Галина рассказывает, что ведет активный образ жизни: с подругами из бассейна она занимается спортом, с другой компанией подруг — ходит в театры, музеи, на лекции. Все это она совмещает с воспитанием внуков, посвящая им большую часть своего времени.
”С внуками езжу и на море, и по Эстонии. Это тоже в какой-то мере спорт, движение. Вообще, можно сказать, что в жизни нужно найти свой спорт. Тогда и заниматься будешь с удовольствием. Кто-то любит танцы, кому-то очень нравится йога, кому-то — пилатес. Все зависит от темперамента, — полагает женщина. — А здесь после бассейна вышел, сходил в баню, вымылся, расслабился — целый приятный ритуал. Но стоит отметить, что это определенная статья расходов, одна из крупных. Если три раза в неделю ходить, то даже с пенсионерской скидкой выходит прилично. Но дома на коврике вообще заниматься невозможно, тем более плавать. Так что оно того стоит, и я всем своим знакомым советую бассейн”.
Характер и стиль жизни
Матвею 82 года, поддержанию физического здоровья он уделяет пять дней в неделю.
”Один день — хороший массаж, два дня — занятия в спортзале, два дня — бассейн, — перечисляет мужчина. — По-другому жить не могу, я всю жизнь со спортом. Вообще, я моряк, но спорт всегда играл для меня важную роль. У меня первый разряд по боксу, второй разряд по прыжкам в высоту был в молодости. В волейбол играл, в футбол, пока работал на судах морского флота”.
Уже на берегу Матвей полюбил горные лыжи, на которых катается до сих пор. Больше всего любит ездить для этого в Андорру.
”Из-за лыж бросил теннис, потому что это два таких вида спорта, где можно получить травму, а лыжи оказались интереснее, — объясняет мужчина. — И травмы были. Связки рвал пять лет назад. Причем даже не на лыжне. Когда выходишь со скамейки, на которой едут четыре-шесть человек, то если один вырвался и дернул твои лыжи вперед, падаешь навзничь. В больнице мне тогда сказали, что это была моя последняя поездка на лыжах. Но я за год оправился и снова встал на лыжи. А вторая травма была при похожих обстоятельствах, тогда повредил колено. Но все восстановилось, так что как жил, так и живу”.
Матвей на здоровье не жалуется. Он много работает, руководит двумя фирмами, занимается спортом и ведет активную жизнь.
”Выпиваю регулярно, — смеется Матвей. — Друзей много, которых я люблю, встречаемся часто. Работы достаточно, ее я тоже люблю. Ну и девушка, конечно, без этого нельзя. Сейчас у меня девушка, ей 35 лет, мы уже давно вместе. Я ничего не бросил в жизни с возрастом — что делал, то и делаю. Я просто нормальный человек”.
Это жизнь воспитала его так, что он научился всего добиваться, добавляет Матвей: окончил училище, в котором был конкурс 24 человека на место, получил две специальности, работал на флоте 13 лет, пять из которых в должности старшего механика, в 25 лет уже мог кооперативную квартиру купить… После развала СССР тоже не потерял хватку, занялся бизнесом.
”Друзья у меня в основном все младше меня, и всем со мной интересно. Они стремятся быть такими же, когда войдут в мой возраст. Три составляющих должно быть в жизни у мужчины, и все должно быть любимое: любимая женщина, любимые друзья, любимая работа. Тогда ты счастливый человек. Если что-то выпадает, человек теряется”, — говорит мужчина и добавляет, что всегда нужно оставаться активным.
”В молодости, в Советском Союзе, наши родители водили нас в разные кружки: спортивные, музыкальные, технические и разные другие, где мы получали навыки, которыми пользовались потом всю жизнь. После учебы нас направляли на работу, которую нам тоже не нужно было искать. Сейчас абсолютно другая жизнь, и наша задача найти себе место в этом совершенно другом мире”, — констатирует Матвей.
Он рассказывает, как недавно встретился с человеком, которому 45 лет, и тот поинтересовался у Матвея, как ему удается оставаться таким активным и наслаждаться жизнью.
”Я его спросил, как он относится к жизни. ”Вот если мне что-нибудь предложат, тогда я что-то сделаю”, — ответил он. А мне не нужно, чтобы мне что-то предлагали, в моей голове уже сложилось, что мне надо. Если ты будешь ждать чего-то, ты так всю жизнь и просидишь в
ожидании. Надо самому быть активным во всем, и спорт — одна из составляющих. Я вот летом по 35 км на велосипеде проезжаю. Никто меня не заставляет, это у меня в крови, это мой характер. Если я брошу, это уже буду не я”, — говорит Матвей.
В пандемию друзья посоветовали мужчине перейти на удаленную работу, но надолго его не хватило.
”Обычно я встаю в половине седьмого. А тут восемь — я лежу. Двенадцать — я смотрю телевизор в кровати. Два часа — я лежу. И тут я вскочил — нельзя же так! На следующий день удаленка для меня закончилась. Пять дней мне хватило лежания, больше было невозможно, — заявляет Матвей. — Мне надо что-то делать, общаться с новыми людьми, куда-то ехать. Это постоянное движение. Вот сегодня позанимался на тренажерах, а завтра — в бассейн. И в заключение: что касается меня, я буду работать всю жизнь. Я даже не думаю, что могу бросить работу. И также это касается всего остального: работы, друзей, спорта и, конечно, еще одного, вы знаете, что я имею в виду”.
Движение — это жизнь
Алексею 92 года, но, несмотря на солидный возраст, дома он не засиживается: ходит в спортзал, регулярно наведывается на дачу, которую сам когда-то и построил. А сейчас еще и жену положили в больницу из-за операции на бедре, нужно ходить и туда.
”На тренировку не будешь ходить, будешь чувствовать себя плохо, — заявляет пенсионер. — Хожу в спортзал пару раз в неделю, занимаюсь на тренажерах. 20 тренажеров, по пять минут на каждом. И ногами, и руками упражнения делаю — все что угодно. Правда, не всегда получается пойти на спорт, бывает, что мешают дела. Вот на днях хотел пойти в спортзал, а надо было в бане печь протопить, еще не топил. Но стараюсь не пропускать занятия, потому что ходить надо”.
Мужчина со спортом по жизни. Раньше, еще во время работы на заводе, долго ходил в бассейн, потом занялся лыжным спортом.
”Когда-то за пять часов проходил Тартуский лыжный марафон, а в последний раз прошел за два с половиной. Но это было в 1998 году”, — вспоминает Алексей.
Он добавляет, что на здоровье не жалуется, у врача полтора года не был. Но в 1988 году он перенес инфаркт, говорит, что это повлияло на память, после этого стал порой что-то путать. Но физически пенсионер держит себя в форме.
”Я с детства был активным, занимался всем, что надо в деревенской жизни. Когда учился в техникуме, призвали в армию. Там я всегда выходил на зарядку, любил физическую активность. Участвовал в соревнованиях и по бегу, и по хождению на лыжах. В семье я всегда старался спорт прививать тоже. Сын у меня мастер спорта по классической борьбе. Когда-то я его заставлял тренироваться, он даже бросил занятия, но я заставил вернуться. А сейчас он сам тренер. И старший внук у меня спортивный тренер. Младший внук завоевал золотую медаль в 12 лет в спортивных соревнованиях, а сейчас тренирует детские группы”, — с гордостью перечисляет Алексей.
Дома пенсионер всегда делает зарядку: еще и день не успеет наступить, а он уже зарядку сделал.
”Потом выхожу в трусах на улицу, иду под холодный душ — окатываюсь водой из колодца, — делится своим дачным ритуалом мужчина. — Ничего не болит, ничего не беспокоит. Даже если неважно себя чувствую, иду в спортзал. Схожу, и лучше становится. Скажу, что зря многие мужчины не занимаются спортом, злоупотребляют пьянкой. Я тоже раньше мог выпить на праздник. А сейчас не пью, да и компании нет, только спорт. Мог бы дома сидеть, но много дел. Вот и на дачу надо, там собака, ее нужно покормить. Движение — это жизнь. Не будешь двигаться, не будет и здоровья, и встать не сможешь”.