Спорту все возрасты покорны: пенсионеры поделились, как спорт по жизни помогает им

”У меня семеро внуков от 21 года до трех месяцев, и я очень задействована в их воспитании, так что на каникулах я хожу в бассейн вместе с внуками, они плавают на отдельной дорожке и вообще тоже с удовольствием ходят в бассейн. Внуки называют меня не бабушка, а бася, так прозвал меня старший внук, и остальные стали называть по цепочке. И они так и говорят: ”Ну, у баси бассейн — это святое”. Все знают об этом моем увлечении”, — делится Галина.

Сначала женщина ходила в бассейн два раза в неделю, но потом взяла за правило ходить три раза.

”А тут я начала ходить и втянулась. Действительно, мне понравилось. У нас уже какой-то небольшой клуб образовался: наш приятный тренер, люди, которые ходят десятилетиями, сама обстановка очень располагает. Я так втянулась, что мне уже не хватает этого движения, если не удается сходить на занятие, — говорит Галина. — Вот в начале декабря был снегопад и морозы, пришлось пару раз пропустить. Дочь взяла с меня слово, что я никуда не поеду на машине, потому что дороги скользкие. На общественном транспорте тоже не поедешь после бассейна. На улице было –17, и в автобусе очень холодно, я замерзла”.

Пенсионерка признается, что раньше пробовала разные занятия спортом: ходила на йогу, на танцы, но все это было для нее сплошным мучением, приходилось себя заставлять.

”Я никогда не любила спорт. В школе физкультура была моим самым нелюбимым предметом. Но бог дал хорошее строение тела, я никогда не толстела в течение жизни, — рассказывает женщина. — При этом воду я любила всегда. Я Рак по гороскопу, люблю воду, люблю плавать. 17–18 лет назад моя старшая дочка, а их у меня три, будучи беременной, занималась в бассейне. Уезжая из Эстонии (она живет не здесь), дочка сказала: ”Мама, вот этот спорт тебе подойдет”.

Галине 72 года, у нее семеро внуков, но назвать ее бабушкой язык не поворачивается. Пенсионерка отлично выглядит, следит за собой и регулярно ходит в бассейн.

Сколько бы ни говорили о пользе физических нагрузок в пожилом возрасте, а на практике спортом все же занимаются в основном молодые. Но пример этих пенсионеров способны вдохновить любого и, возможно, даже окажется заразительным. Ведь, глядя на этих людей, точно хочется быть не хуже.

”Один день — хороший массаж, два дня — занятия в спортзале, два дня — бассейн, — перечисляет мужчина. — По-другому жить не могу, я всю жизнь со спортом. Вообще, я моряк, но спорт всегда играл для меня важную роль. У меня первый разряд по боксу, второй разряд по прыжкам в высоту был в молодости. В волейбол играл, в футбол, пока работал на судах морского флота”.

”С внуками езжу и на море, и по Эстонии. Это тоже в какой-то мере спорт, движение. Вообще, можно сказать, что в жизни нужно найти свой спорт. Тогда и заниматься будешь с удовольствием. Кто-то любит танцы, кому-то очень нравится йога, кому-то — пилатес. Все зависит от темперамента, — полагает женщина. — А здесь после бассейна вышел, сходил в баню, вымылся, расслабился — целый приятный ритуал. Но стоит отметить, что это определенная статья расходов, одна из крупных. Если три раза в неделю ходить, то даже с пенсионерской скидкой выходит прилично. Но дома на коврике вообще заниматься невозможно, тем более плавать. Так что оно того стоит, и я всем своим знакомым советую бассейн”.

Галина рассказывает, что ведет активный образ жизни: с подругами из бассейна она занимается спортом, с другой компанией подруг — ходит в театры, музеи, на лекции. Все это она совмещает с воспитанием внуков, посвящая им большую часть своего времени.

”Все-таки в обычной жизни мы двигаемся очень мало, а в бассейне можно задействовать многие группы мышц. Порой занимаешься, солнышко светит в окна, движения все привычные, задумаешься о чем-то… Красота! И устаю иногда, чувствую, как мышцы задействуются. Но это приятный спорт, без красного лица и мокрой спины. А когда нет возможности поплавать, мы с моими подругами стараемся больше ходить, сделать 10–12 000 шагов. Например, когда было все закрыто, мы очень скучали и старались больше гулять. Я вообще считаю, что нужно больше двигаться, больше бывать на воздухе и меньше есть, — смеется пенсионерка. — Вот три моих основы для нормальной жизни с возрастом”.

Уже на берегу Матвей полюбил горные лыжи, на которых катается до сих пор. Больше всего любит ездить для этого в Андорру.

”Из-за лыж бросил теннис, потому что это два таких вида спорта, где можно получить травму, а лыжи оказались интереснее, — объясняет мужчина. — И травмы были. Связки рвал пять лет назад. Причем даже не на лыжне. Когда выходишь со скамейки, на которой едут четыре-шесть человек, то если один вырвался и дернул твои лыжи вперед, падаешь навзничь. В больнице мне тогда сказали, что это была моя последняя поездка на лыжах. Но я за год оправился и снова встал на лыжи. А вторая травма была при похожих обстоятельствах, тогда повредил колено. Но все восстановилось, так что как жил, так и живу”.

Матвей на здоровье не жалуется. Он много работает, руководит двумя фирмами, занимается спортом и ведет активную жизнь.

”Выпиваю регулярно, — смеется Матвей. — Друзей много, которых я люблю, встречаемся часто. Работы достаточно, ее я тоже люблю. Ну и девушка, конечно, без этого нельзя. Сейчас у меня девушка, ей 35 лет, мы уже давно вместе. Я ничего не бросил в жизни с возрастом — что делал, то и делаю. Я просто нормальный человек”.

Это жизнь воспитала его так, что он научился всего добиваться, добавляет Матвей: окончил училище, в котором был конкурс 24 человека на место, получил две специальности, работал на флоте 13 лет, пять из которых в должности старшего механика, в 25 лет уже мог кооперативную квартиру купить… После развала СССР тоже не потерял хватку, занялся бизнесом.

”Друзья у меня в основном все младше меня, и всем со мной интересно. Они стремятся быть такими же, когда войдут в мой возраст. Три составляющих должно быть в жизни у мужчины, и все должно быть любимое: любимая женщина, любимые друзья, любимая работа. Тогда ты счастливый человек. Если что-то выпадает, человек теряется”, — говорит мужчина и добавляет, что всегда нужно оставаться активным.