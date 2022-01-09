За сутки в Эстонии выявлено 1282 случая заражения коронавирусом, умер один человек

По состоянию на утро 9 января в больнице находятся 235 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 184 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 144, или 78%, не вакцинированы и 40, или 22%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 22 новых истории болезни. Умер один зараженный коронавирусом — невакцинированный 83-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 7 884 результата теста, из которых 1 282 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 97,7 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 112,2 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 2 643 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 309. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 315 264 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61,7%.

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