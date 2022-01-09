Хроника ДТП: в больницу доставлены два водителя и 15-летний юноша

8 января в 13:52 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Вана-Тарту мнт 2A, где 41-летняя женщина на автомобиле Toyota Yaris начала движение от обочины поперек дороги и столкнулась с двигавшимся прямо автомобилем Toyota Rav4, которым управлял 37-летний мужчина. Водителя Toyota Yaris доставили в Ида-Таллинснскую центральную больницу.

В 17:27 произошло ДТП в Вильяндимаа на 32-м километре шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа, где автомобиль Ford Transit, которым управляла 63-летняя женщина, потерял управление и отклонился на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Volvo XC70, которым управлял 31-летний мужчина. Водителя Ford и пассажира, 15-летнего молодого человека, доставили в Вильяндискую больницу на осмотр.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.