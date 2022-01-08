Райво Варе: отношение к России в казахском обществе неоднородное

"В России сейчас, конечно, с гордостью говорят, что теперь казахи — наши. Вроде бы это было сказано даже на каком-то совещании на довольно высоком уровне. Но говорить об этом пока рано. Не все так просто. Отношение к России в казахском обществе с его клановостью, очень сложным, полуфеодальным устройством вовсе не одинаково. Скажем честно, Младший жуз, как и Старший жуз в отношении России настроены недружественно — тому есть исторические, культурные и иные причины. Средний жуз более дружественен. Но что там будет происходить, мы пока не знаем", — говорит Варе.