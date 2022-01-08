Райво Варе: отношение к России в казахском обществе неоднородное(14)
Эксперты обращают внимание на скорость, с которой страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сумели перебросить свои контингенты в Казахстан. Однако говорить о победе России, по мнению обозревателя Райво Варе, в силу неоднородности казахского общества, пока рано, пишет RusERR.
Россия может гордиться тем, как быстро и эффектно она пришла на помощь своему южному соседу. Но вопрос в том, насколько благодарно России будет казахское общество.
"В России сейчас, конечно, с гордостью говорят, что теперь казахи — наши. Вроде бы это было сказано даже на каком-то совещании на довольно высоком уровне. Но говорить об этом пока рано. Не все так просто. Отношение к России в казахском обществе с его клановостью, очень сложным, полуфеодальным устройством вовсе не одинаково. Скажем честно, Младший жуз, как и Старший жуз в отношении России настроены недружественно — тому есть исторические, культурные и иные причины. Средний жуз более дружественен. Но что там будет происходить, мы пока не знаем", — говорит Варе.