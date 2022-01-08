ВИДЕО | Под Йыгева внедорожник G4S совершил опасный обгон на скользкой дороге

В редакцию Delfi читатель прислал видео, на котором запечатлен в Йыгева внедорожник G4S, совершивший опасный обгон на участке с ограничением скорости 70 км/ч. Вероятно, во время маневра водитель превысил скорость.

G4S пишет на своем сайте, что патрульные бригады охранного предприятия по закону не имеют особых привилегий среди других участников дорожного движения. Поэтому патруль, реагирует на сигнал тревоги, такой же участник дорожного движения, как и любой другой.