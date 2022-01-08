Таллинн привлечет добровольцев для помощи одиноким пожилым и людям с особыми потребностями

”Статистика показывает, что 43 процента столичных домохозяйств состоят из одного человека — таким образом, в одиночку проживает около 92 500 горожан. В случае горожан трудоспособного возраста это обычно это не является проблемой, но есть и множество пожилых людей, чье одиночество еще более усугубляется ограничениями, обусловленными пандемией коронавирусной инфекции. Помимо этого, у нас достаточно много нуждающихся в помощи людей с особыми потребностями, которые испытывают постоянные трудности в самостоятельной жизни, — сказала Бешкина. — Чтобы жизнь в Таллинне была комфортной и безопасной для всех, мы должны замечать и поддерживать друг друга — зачастую достаточно просто выслушать и сказать доброе слово. Привлечение добровольцев позволит нам предложить более широкую поддержку тем, кто в ней нуждается, и сделать так, чтобы человек не чувствовал себя одиноким”.