Таллинн привлечет добровольцев для помощи одиноким пожилым и людям с особыми потребностями(1)
По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, цель проекта — повысить социальную вовлеченность пожилых горожан и людей с особыми потребностями, а также их способность самостоятельно справляться в повседневной жизни.
”Статистика показывает, что 43 процента столичных домохозяйств состоят из одного человека — таким образом, в одиночку проживает около 92 500 горожан. В случае горожан трудоспособного возраста это обычно это не является проблемой, но есть и множество пожилых людей, чье одиночество еще более усугубляется ограничениями, обусловленными пандемией коронавирусной инфекции. Помимо этого, у нас достаточно много нуждающихся в помощи людей с особыми потребностями, которые испытывают постоянные трудности в самостоятельной жизни, — сказала Бешкина. — Чтобы жизнь в Таллинне была комфортной и безопасной для всех, мы должны замечать и поддерживать друг друга — зачастую достаточно просто выслушать и сказать доброе слово. Привлечение добровольцев позволит нам предложить более широкую поддержку тем, кто в ней нуждается, и сделать так, чтобы человек не чувствовал себя одиноким”.
Модель сотрудничества по привлечению добровольцев в сферу социального обеспечения была разработана в 2020 году при финансовой поддержке Европейского социального фонда в качестве пилотного проекта Министерства социальных дел и НКО ”Эстонское сельское движение Кодукант”. С августа прошлого года модель реализуется по всей стране. Таллинн планирует запустить проект в этом месяце.
Участие в проекте позволит повысить информированность отделов социального обеспечения районных управ и горожан о возможностях привлечения добровольцев. Помимо этого, проект нацелен на людей, которые раньше не пользовались услугами социального обеспечения. Людям будет оказываться помощь в их собственных домах или предлагаться жилье со вспомогательными услугами. Важно, чтобы процесс получения поддержки был простым, и люди смело просили о помощи, когда они в ней нуждаются. В ходе проекта с помощью 150 добровольцев планируется охватить около 200 нуждающихся в помощи жителей Таллинна.
Проект поддерживает заложенную в стратегию развития ”Таллинн 2035” цель ”Доброжелательное сообщество”, которая заключается в заботе о согражданах, внимании к нуждающимся в помощи и создании диалога между различными группами общества.
Проект, на реализацию которого по всей Эстонии предусмотрен 1 млн евро, будет финансироваться за счет средств меры ”Услуги социального обеспечения, поддерживающие участие в рынке труда” Европейского социального фонда. Местные самоуправления должны будут покрыть транспортные расходы добровольцев. Таллинн предусмотрел на эти расходы 4200 евро.
Проект координирует Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения при партнерстве НКО ”Эстонское сельское движение Кодукант”. Согласно планам, проект продлится до конца августа 2023 года.
Решение об участии в проекте нуждается в одобрении Таллинского горсобрания.