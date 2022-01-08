За сутки в Эстонии выявлено 1648 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По состоянию на утро 8 января в больницах находятся 228 пациентов с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 176 человек, из которых 140 человек (79,5%) не были вакцинированы, у 36 человек (20,5%) курс вакцинации завершен.

В течение суток была открыта 31 новая история болезни. Скончались три человека с коронавирусом: 67-летняя женщина, 71-летний мужчина и 77-летний мужчина.

В течение последних суток был проведен анализ 8292 тестов на коронавирус, результат 1648 из них оказался положительным. В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 90,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 101,3 невакцинированных человека в день.

За сутки была введена 6152 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 747 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 313 135 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 61,7%.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.