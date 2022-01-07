Новости Эстонии
07.01.2022, 21:11

Swedbank поделился списком самых торгуемых акций в 2021 году

 
Фото иллюстративное
Фото автора Olya Kobruseva: Pexels
В прошлом году больше всего акций торговалось в таких секторах, как технологии, банкинг, энергетика и логистика.

Помимо новых рекордов индексов фондового рынка, прошлый год характеризовался зелёным поворотом, стремлением обеспечить устойчивое развитие, инфляцией, таким явлением как акции-мемы и проблемами цепочек поставок.

Компания Tesla объявила, что закончила прошлый год с отличными показателями, поскольку в 2021 году было продано 936 000 автомобилей, что на 87% больше, чем в 2020 году. Это также оказалось больше, чем ожидали аналитики.

В середине октября акции Enefit Green выросли более чем в четыре раза, их цена составила 2,9 евро. Более 60 000 инвесторов, то есть почти 5 процентов населения Эстонии, подписались на акции компании.

В надежде получить быструю прибыль инвесторы покупали т. н. акции-мемы компаний GameStop и AMC Entertainment Holdings, которые получили известность благодаря платформе социальной сети Reddit.

Китайский производитель электромобилей Nio в прошлом году продал 91 429 автомобилей, что на 109% больше, чем в 2020 году.

Finnair и Lufthansa были вынуждены отменить целый ряд рейсов во второй половине года из-за распространения штамма омикрон. В преддверии Рождества авиакомпания Lufthansa объявила об отмене 33 000 рейсов на зимний сезон.

Ужесточение правил регулирования интернет-сектора в Китае привело к резкому падению стоимости акций Alibaba в прошлом году.

Самые покупаемые и продаваемые в интернет-банке Swedbank акции по обороту в прошлом году:

Самые покупаемые в 2021 году

  • Tesla
  • Coop Pank
  • LHV Group
  • Enefit Green
  • Tallinna Kaubamaja
  • Ignitis Grupe
  • Šiaulių bankas
  • AMC Entertainment Holdings
  • GameStop
  • Nio


Самые продаваемые в 2021 году

  • Tallink Grupp
  • Nokia
  • Frontline
  • Finnair
  • Lufthansa
  • Alibaba Group
  • Novaturas
  • Wise
  • Plug Power
  • Nvidia


Ранжирование инструментов основано на стоимости сделок с акциями, совершённых клиентами Swedbank через интернет-банк эстонского подразделения Swedbank в течение предыдущего календарного года.

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