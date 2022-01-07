Карис раскритиковал систему компенсации расходов на электроэнергию

"За 20 лет, в течение которых в Эстонии используются ID-карты и цифровые подписи, государство продвинулось настолько далеко, что на основе обширных баз данных оно может принимать гибкие решения о том, когда предлагать помощь людям, которые в ней нуждаются, без необходимости подачи заявлений, которые создают ненужную административную нагрузку", — заявил Карис, посетивший в четверг Департамент государственных информационных систем (RIA).

Президент добавил, что в э-государстве можно было бы найти по возможности простое решение для распределения пособий пострадавшим от энергокризиса людям.

Министерство финансов объявило в пятницу о том, что государство подготовилось к частичному возмещению счетов за электричество, газ и отопление, а местные самоуправления уже начали принимать заявки или начнут это делать в ближайшее время. Вместе с ходатайством необходимо представить счета за коммунальные услуги и документы, подтверждающие сумму доходов домохозяйства.