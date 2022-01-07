Налог на купальные кабинки и "женское время": как в двадцатом веке был устроен пляжный отдых в Усть-Нарве?(1)
Раньше, в середине XIX века, место, где расположена современная Усть-Нарва не было городом, а административно в ходила в состав города Нарва, где у нарвитян были построены дачные домики и называлось это место — Купание Нарва. И только потом это место станет знаменитым курортом — Гунгербургом (Усть-Наровой).
В начале XX века Гунгербург становится очень дорогим курортом и простые нарвитяне стали строить себе дачи в соседних посёлках: Шмецке, Меррекюле. В Гунгербурге же владели домами очень знатные и богатые нарвитяне, например Адольф Ганф, Филипп Пантелеев, Дмитрий Зиновьев, Сергей Лаврецов.
Центр отдыха летом на курорте конечно был пляж. На пляже, при выходе с Морского проспекта, 500 метров тянулась зона только для прогулок. Купание здесь было запрещено. На флагштоке вывешивался флаг синего цвета, когда было время купания для мужчин и белого цвета, когда могли купаться дамы. По вечерам купание было смешанным в отдалённых участках пляжа.
Если вы попадали на пляж в Гунгербурге, то вам сразу бросались в глаза многочисленные полосатые морские купальни, которыми был уставлен пляж: одни лошади только завозили купальни в море, другие уже ехали на берег. На многих курортах Российской империи купальни просто не прижились, но Гунгербург стал для них раем!
В специальных кабинах купальщиков везли в море для купания, кабины были приспособлены и для переодевания. Услуга была платной, поэтому ею пользовались только состоятельные девушки и женщины. Причиной появления такой услуги было, конечно же, воспитание, которое не позволяло девушкам переодеваться на глазах посторонних. Также считались с религиозными обычаями. Таким образом и возникла необходимость в купальнях.
Этими купальнями владели основатель курорта Адольф Ган и его партнёры, которые не стеснялись зарабатывать на всём, чём можно. На пляже также стояли просто кабинки для купальных принадлежностей, которыми владели жители города.
Кабинки закрывались на замок, и в них можно было хранить пляжный инвентарь целое лето.
Однажды вышел городской указ — обложить налогом эти кабинки. Таким образом получилось, что те, у кого была одна дверь, платил в два раза меньше, чем тот, у кого была двойная дверь. Что тут началось!
Все кабинки в срочном порядке были переделаны на однодверные. Богатые дачники жаловались, что целый летний сезон стоял неимоверный шум!
Однажды случился вообще курьёзный случай, описанный в местной газете: молодой ловелас закрылся в пляжной будке в женское время для купания и разглядывал обнажённых дам.
Он был пойман благодаря стелющейся из-под двери будки струйке дыма. Молодой человек там закурил, поэтому и был обнаружен!
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