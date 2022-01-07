Налог на купальные кабинки и "женское время": как в двадцатом веке был устроен пляжный отдых в Усть-Нарве?

Раньше, в середине XIX века, место, где расположена современная Усть-Нарва не было городом, а административно в ходила в состав города Нарва, где у нарвитян были построены дачные домики и называлось это место — Купание Нарва. И только потом это место станет знаменитым курортом — Гунгербургом (Усть-Наровой).

В начале XX века Гунгербург становится очень дорогим курортом и простые нарвитяне стали строить себе дачи в соседних посёлках: Шмецке, Меррекюле. В Гунгербурге же владели домами очень знатные и богатые нарвитяне, например Адольф Ганф, Филипп Пантелеев, Дмитрий Зиновьев, Сергей Лаврецов.

Центр отдыха летом на курорте конечно был пляж. На пляже, при выходе с Морского проспекта, 500 метров тянулась зона только для прогулок. Купание здесь было запрещено. На флагштоке вывешивался флаг синего цвета, когда было время купания для мужчин и белого цвета, когда могли купаться дамы. По вечерам купание было смешанным в отдалённых участках пляжа.

Если вы попадали на пляж в Гунгербурге, то вам сразу бросались в глаза многочисленные полосатые морские купальни, которыми был уставлен пляж: одни лошади только завозили купальни в море, другие уже ехали на берег. На многих курортах Российской империи купальни просто не прижились, но Гунгербург стал для них раем!

В специальных кабинах купальщиков везли в море для купания, кабины были приспособлены и для переодевания. Услуга была платной, поэтому ею пользовались только состоятельные девушки и женщины. Причиной появления такой услуги было, конечно же, воспитание, которое не позволяло девушкам переодеваться на глазах посторонних. Также считались с религиозными обычаями. Таким образом и возникла необходимость в купальнях.

Этими купальнями владели основатель курорта Адольф Ган и его партнёры, которые не стеснялись зарабатывать на всём, чём можно. На пляже также стояли просто кабинки для купальных принадлежностей, которыми владели жители города.

Кабинки закрывались на замок, и в них можно было хранить пляжный инвентарь целое лето.