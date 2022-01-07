Депутат Рийгикогу Мартин Репинский обещает больше не подрабатывать таксистом во время заседаний

По словам Репинского, он поговорил на эту тему с руководителем парламентской фракции центристов Яанусом Карилайдом и председателем партии Юри Ратасом, которые считают подработку во время засдений Рийгикогу неэтичной.

"Поскольку я командный игрок и не один в партии и в парламентской фракции, то я посчитался с другими. И буду следовать этим договоренностям", - сказал он.

"Ездить во время заседаний я точно не будут. Если оппозиция будет придираться к министру и устраивать политическое шоу, то я, возможно, буду заниматься другими делами в своем кабинете в Рийгикогу", — пообещал Репинский и добавил, что в свободное время продолжит водить такси и общаться с клиентами о политике.

Сам Репинский заявил, что не видит себя в качестве таксиста в долгосрочной перспективе и его, скорее, влечет к предпринимательству. Он еще не решил, будет ли баллотироваться на следующих выборах: "У меня есть время для размышлений до января следующего года".

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