Тартуский колледж VOCO проводит зимний прием на специальности будущего

- Мне кажется, в Эстонии сейчас есть нехватка специалистов обеих специальностей — и разработчиков, и системных администраторов, хорошие специалисты всегда очень востребованы на рынке.

- Советую идти учится тем ученикам основной школы, которые хотят получить конкретные навыки по вышеозвученным специальностям, попробовать свои силы в реальной практике, понять, что означает выбранная специальность изнутри и, кроме этого, получить среднее образование. Тем же, кто уже получил среднее образование, наше учебное заведение предложит конкретные прикладные навыки и практику в фирме, которая в последствии может стать местом работы.

- Я обучаю как учеников со специальности младших системных администраторов, так и младших разработчиков — эти ученики приходят к нам после основной школы и, прежде всего, я обучаю их основам программирования — алгоритмам и структурам данных, функциональному программированию, объектно-ориентированному программированию, также использованию интернированных сред программирования и систем версионирования кода. Также обучаю различным структурных подходам в программировании и управлению базами данных посредством программного кода. Системные администраторы проходят у меня основы администрирования систем при помощи управляющих скриптов.

Также новым именем училище хочет сказать о том, что учеба здесь — это на самом деле престижно, а не стыдно, и образование, полученное в колледже, точно изменит ваше будущее.

Руководство учебного заведения уже прокомментировало смену названия: среди их учителей и учеников много успешных предпринимателей, модельеров и других профессионалов, заявивших о себе не только в Эстонии , но и за ее пределами.

- Можно ли начать учебу без предварительных знаний по этой теме и подготовки?

- Совсем без подготовки начать обучение нельзя — перед поступлением мы просим пройти веб-обучение в выбранном направлении — системные администраторы изучают командную строку, а разработчики — базовые знания языка программирования питон. Эти курсы каждый может проходить самостоятельно в течение недели и уже на данном этапе определить для себя, интересно ли ему этим заниматься и хочет ли продолжать заниматься аналогичным делом. Плюс эти курсы требуют мотивации заниматься рутинными действиями и их прохождение даёт нам понять, что ученик и в дальнейшем будет способен заниматься рутинными действиями — многие предметы мы изучаем по несколько часов подряд в течение рабочего дня, и такая рутина не всем подходит.

Конечно, такие специальности требуют внутренней мотивации и особого склада характера, без этого никак. Помимо учебного времени мотивированные ученики ещё и самостоятельно занимаются интересующими их темами.

- Недавно ваши ученики выиграли в республиканском конкурсе. Они создали приложение, которое позволяет держать расходы на электроэнергию под контролем. Как думаете, что принесло им победу?

- Думаю, что большую роль сыграла мотивация и отличная командная работа. На команды распределить учеников позволила я себе при помощи информации от всех учителей, которые их обучали. А вот роли и задачи ученики уже распределили сами. Плюс команды отнеслись с максимальной серьезностью к этому соревнованию — они и в обучении показывали очень сильные результаты, что, несомненно, также сыграло положительную роль.

Что говорят ученики о VOCO?

”Я всё время об этом думал, и мне название VOCO напоминает звук из игры Pac-Man, и это даже очень хорошо, потому что всё это довольно близко к моей специальности. Иногда с юмором говорю: Воко, Воко, Воко! — рассказывает Хенри-Геррет. — У моей специальности есть свои плюсы: она показывает молодежи, чем на самом деле занимаются разработчики программного обеспечения. Потом появляются мечты, взгляд в будущее и возможности. У нас в ит- школе очень позитивные преподаватели, каждый из них готов мотивировать и поддерживать в изучении предмета. Также много возможностей для участия в различных конкурсах. Вместе со специальностью получаешь и среднее образование, после чего можешь идти в университет”.

Ученик не сомневается, что смена названия подарит новые возможности.

Анетте считает, что VOCO — это классное место, где учиться и развиваться вместе с учебным заведением. А сама ит-школа, о которой мы говорим в данном материале, помогает получить знания и навыки программирования, умения вести определенный проект, а что самое важное — качественное ит-образование. ”В VOCO очень хорошие учителя, готовые помочь, а также руководство”, — добавляет Анетте.