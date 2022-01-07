За вчерашний день проблемы с полицией возникли у троих украинцев и россиянина

В ночь на пятницу из Варшавы в Таллинн прилетел 21-летний гражданин России, который уже 41 день находился в Шенгенской зоне без законных оснований. Мужчине выписали предписание покинуть Эстонию в семидневный срок. Ему запрещен въезд в нашу страну на год.

В четверг в таллиннском аэропорту в Эстонию не впустили 21-летнего гражданина Украины, у которого не оказалось достоверных целей поездки в Эстонию. Мужчину до высылки из страны отправили в центр для задержанных.

6 января сотрудники Лыунаской префектуры вручили предписания покинуть Эстонию в семидневный срок двум гражданам Украины — 24 и 25 лет. Первый находился в Эстонии без законных оснований 4 дня, второй — 52 дня. На обоих наложен запрет на въезд сроком на полгода.

К тому же сотрудники Пыхьяской префектуры выписали предписание покинуть Эстонию 34-летнему гражданину Алжира, который находился в нашей стране без законных оснований в течение 9 дней.