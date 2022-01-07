Раймонд Кальюлайд заявил, что Социал-демократическая партия и ее политика должны серьезно измениться(9)
Члены таллиннского округа Социал-демократической партии на прошедшем вчера вечером в Доме учителя общем собрании выбрали своим председателем на второй срок депутата Рийгикогу Раймонда Кальюлайда, по словам которого партии нужно приложить очень серьезные усилия, чтобы вернуть поддержку, утраченную за последние годы.
”Возглавляемый мной Таллиннский округ готов к тесному сотрудничеству с новым председателем партии и его командой, которых выберут в феврале. Для того, чтобы добиться качественного роста поддержки, понадобятся большие изменения. Измениться должна партия и измениться должна проводимая партией политика. Если мы не в состоянии измениться, то и нет смысла ждать более высоких результатов”, — отметил Кальюлайд.
Заместителями председателя Таллиннского округа на следующие два года избраны Евгений Осиновский, Марис Сильд, Кирилл Клаус и Карин Паулус.
В правление округа также избраны Елена Петриляйнен, Анто Лийват, Тармо Мёльдер и Рийна Сиккут.
Председатели таллиннских отделений партии, которые также входят в правление округа, будут избраны на отдельных собраниях в течение января. Тогда же будут избраны и делегаты на съезд, где будет избран новый председатель партии.
Представителями Таллиннского округа в Совете уполномоченных партии на следующие два года избраны Маргит Хийет, Ханно Матто, Марис Сильд и Алиса Айт.
Съезд партии пройдет в Таллинне 5 февраля.