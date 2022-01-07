Раймонд Кальюлайд заявил, что Социал-демократическая партия и ее политика должны серьезно измениться

”Возглавляемый мной Таллиннский округ готов к тесному сотрудничеству с новым председателем партии и его командой, которых выберут в феврале. Для того, чтобы добиться качественного роста поддержки, понадобятся большие изменения. Измениться должна партия и измениться должна проводимая партией политика. Если мы не в состоянии измениться, то и нет смысла ждать более высоких результатов”, — отметил Кальюлайд.

Заместителями председателя Таллиннского округа на следующие два года избраны Евгений Осиновский, Марис Сильд, Кирилл Клаус и Карин Паулус.

В правление округа также избраны Елена Петриляйнен, Анто Лийват, Тармо Мёльдер и Рийна Сиккут.

Председатели таллиннских отделений партии, которые также входят в правление округа, будут избраны на отдельных собраниях в течение января. Тогда же будут избраны и делегаты на съезд, где будет избран новый председатель партии.

Представителями Таллиннского округа в Совете уполномоченных партии на следующие два года избраны Маргит Хийет, Ханно Матто, Марис Сильд и Алиса Айт.

Съезд партии пройдет в Таллинне 5 февраля.