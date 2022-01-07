07.01.2022, 09:48
Осторожно, мошенники: жителя Эстонии при покупке инструмента обманули на 30 000 евро!(1)
Foto: Mana Kaasik
Лыунаская префектура полиции зарегистрировала вчера заявление жители Валгамаа, который стал жертвой обмана при покупке инструмента через интернет.
Мужчина хотел купить по объявлению в Facebook у предполагаемого финского предприятия три фрезерных станка.
Потерпевший перевел за три станка на различные расчетные счета в общей сумме около 30 000 евро, но до сих пор купленного оборудования не получил. С продавцом мужчина тоже на связь выйти не удается.
Обстоятельства мошенничества выяснит полиция в рамках возбужденного уголовного дела.