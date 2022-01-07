ЧП и криминал
07.01.2022, 06:59

Сводка за сутки: в авариях пострадали шесть человек, включая 2-летнего малыша. Подробности трех ДТП с тяжелыми последствиями

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Полиция задержала 9 водителей
Foto: Taavi Sepp

За минувшие сутки полиция зарегистрировала три ДТП, в которых пострадали люди.

6 января в 12.09 на 43-м километре шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа (волость Вильянди) микроавтобус Mercedes-Benz, за рулем которого находился 64-летний водитель, при обгоне машины с прицепом потерял управляемость, выехал в кювет и опрокинулся.

Находившихся в салоне 16-летнюю и 17-летнюю девушек доставили в больницу для осмотра.
В 16.35 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Крейцвальди и Гонсиори. Автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 41-летний мужчина, столкнулся с совершавшей левый поворот Škoda Fabia, за рулем которой был 71-летний мужчина. Водителя Škoda доставили в больницу.

В 17.38 на 10-м километре шоссе Пылва — Реола (волость Пылва) 52 летний мужчина на автомобиле Volkswagen LUPO оказался в ситуации бокового скольжения и врезался в Toyota Avensis, которой управлял 56-летний мужчина. Скорая помощь доставила в Пылваскую больницу водителя Toyota и его пассажира (2-летнего мальчика) на осмотр. Водителя Volkswagen отвезли в Клинику Тартуского университета.

За сутки полиция задержала 9 водителей с признаками алкогольного опьянения.

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