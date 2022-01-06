Читатель спрашивает: нужно ли изменять трудовые договоры из-за повышения минималки?

Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда.

Согласно Закону о трудовом договоре в письменном трудовом договоре работник и работодатель договариваются о размере оплаты труда. Работники должны знать, сколько им будут платить.

Меньше устанавливаемого правительством Республики минимального размера оплаты труда платить нельзя. С 1 января 2022 года минимальный месячный размер оплаты труда при полном рабочем времени составляет 654 евро, минимальная ставка почасовой оплаты – 3,86 евро.

Если в договоре записано, что работнику выплачивается вознаграждение в размере минимальной оплаты труда, работник должен также знать его точную сумму. В договоре можно указать, сколько она составляла на момент заключения договора, и пояснить, что с изменением минимального размера оплаты труда работник будет получать вознаграждение на основании новой ставки. Также можно указать, где найти информацию о действующем минимальном размере оплаты труда. Об изменении ставки работодатель должен сообщить работнику, например, электронным письмом или довести эту информацию до общего сведения через информационную систему. Важно, чтобы работник об этом узнал. Трудовые договоры менять не требуется.

Работник в любом случае имеет право на повышение минимального размера оплаты труда, даже если работодатель не потрудился ему об этом сообщить.

Минимальный размер оплаты труда вырос с 1 января 2022 года, это значит, что зарплата за декабрь 2021 года начисляется еще на основании прежней ставки.