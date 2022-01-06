Житель Харьюмаа познакомился через Tinder с женщиной и остался без денег

Пыхьяская префектура возбудила на днях уголовное дело по заявлению 40-летнего мужчины. Заявитель сообщил, что познакомился в Tinder с женщиной, который после пару недель общения завела разговор об инвестициях в криптовалюту и пообещала мужчине помощь в зарабатывании таким образом денег.

Под руководством женщины мужчина открыл себе кошелек в компании Bitpanda, зарегистрировался на торговой платформе vgotrade.com.

17 декабря мужчина с помощью женщины сделал через bitpanda.com несколько денежных переводов на общую сумму около 1000 евро, что отразилось также и в информации платформы.

Затем женщина показала мужчине, как можно переводить с торговой платформы деньги в свой кошелек, и мужчине удалось совершить два таких обратных перевода на свой счет в общей сумме немногим более 60 евро.

Суровая реальность проявилась 25 декабря. С этого дня мужчина потерял доступ к своему счету на платформе, а общение с женщиной прервалось.

По данным полиции, ущерб, нанесенный мужчине, составил свыше 900 евро.

В Таллиннской тюрьме отбывает наказание столичный житель, который причинил ущерб найденной в приложении знакомств женщине, исчисляемый в миллионах евро.