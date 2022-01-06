06.01.2022, 19:49
ГАЛЕРЕЯ | В самом центре Таллинна открывается временный дом Национальной библиотеки
В четверг, 6 января, Национальная библиотека в Таллинне открыла свои двери по адресу Нарвское шоссе, 11.
Здание на Нарвском шоссе в 10 раз меньше, чем основное здание на Тынисмяги, закрытое сейчас на реконструкцию, пишет rus.err.
На торжественной церемонии выступили гендиректор Национальной библиотеки Янне Андресоо и министр культуры Тийт Терик.
Последнюю книгу с Тынисмяги на Нарвское шоссе привез робот Starship.
Для широкой публики временное здание Национальной библиотеки откроется 7 января в 15:00, когда пройдет семейный день.
Реконструкция здания на Тынисмяги должна завершиться в 2026 году.