Позиция Эстонии на встрече министров иностранных дел НАТО: предложениям России — "нет!"

"Мы убеждены, что альянс НАТО не должен гореть желанием начинать переговоры по основам европейской безопасности. Эти договоренности заключены несколько десятков лет назад, — сказала министр. — С точки зрения Эстонии важно, чтобы НАТО уточнил свой месседж и потребовал от России деэскалации".

По словам Лийметс важно, чтобы блок НАТО продолжил бы поддержку территориальной целостности Украины.

"Эстония в последние годы настойчиво занималась в НАТО тем, чтобы наша безопасность была бы защищена и гарантирована, соответственно мы уделяли внимание и сдерживанию, и усилению восточного крыла НАТО", — сказала глава МИД ЭР в ответ на вопрос, планируется липросить дополнительных сил для защиты восточнрого крыла НАТО.

Есть ли желание увеличить присутствие НАТО в Эстонии? "Мы исходим из того, что в данный момент необходимо в контексте безопасности", — сказала министр иностранных дел Эстонии.

Напомним, что заседание Совета НАТО — Россия состоится 12 января. В пятницу, 7 января состоится внеочередная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Встреча состоится в рамках видеоконференции.