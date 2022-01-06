06.01.2022, 15:55
ГРАФИК | Смотрите, сколько в Эстонии умирает привитых и невакцинированных
В прошлом месяце невакцинированных умерло более чем в пять раз больше, чем привитых. Представленный график составлен по данным за последние четыре месяца.
По данным медиков, среди больных COVID-19, нуждающихся в госпитализации, привитые составляют около 20%, хотя в последние дни в общем числе новых инфицированных привитых больше, чем непривитых.
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