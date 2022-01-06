Новости Эстонии
06.01.2022, 15:55

ГРАФИК | Смотрите, сколько в Эстонии умирает привитых и невакцинированных

 
ФОТО: Andres Putting

За последние четыре месяца 2021 года от коронавируса скончались 643 человека, из которых 27% были вакцинированы, а 73% не прошли иммунизацию.

В прошлом месяце невакцинированных умерло более чем в пять раз больше, чем привитых. Представленный график составлен по данным за последние четыре месяца.

По данным медиков, среди больных COVID-19, нуждающихся в госпитализации, привитые составляют около 20%, хотя в последние дни в общем числе новых инфицированных привитых больше, чем непривитых.

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