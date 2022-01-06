Экономика
06.01.2022, 14:30

ТАБЛИЦА | Названы наиболее популярные работодатели и рабочие места в Эстонии

 
ФОТО: Pressiamaterjalid / Hendrik Osula
Согласно итогам года, подведенным порталом CVKeskus.ee, в общей сложности в 2021 году предложения о работе просматривались рекордное количество (почти 40 миллионов) раз, а на самые популярные предложения о работе откликнулись более тысячи потенциальных работников. Предложения каких компаний вызвали наибольший интерес работников в 2021 году и какие должности оказались наиболее востребованными?

В 2021 году самыми востребованными должностями были секретарь магазина, комплектовщик и оператор ввода данных – на эти вакансии в наиболее популярных предложениях о работе подали заявления более тысячи потенциальных работников.

Очень популярными оказались и такие должности, как ассистент по маркетингу, SMM-специалист, работник по обслуживанию клиентов, консультант по путешествиям, офисный помощник, работник склада, продавец-консультант, помощник бухгалтера, администратор, менеджер по обслуживанию клиентов и работник магазина – на эти вакансии в наиболее популярных предложениях о работе предложили свою кандидатуру более полутысячи работников. Весьма востребованными должностями были также курьер, помощник по закупкам, логистик и специалист по персоналу.

Наибольшей проблемой был и останется в 2022 году поиск на рынке труда Эстонии квалифицированных рабочих и специалистов высшего звена в разных областях. Например, работодателям сложно находить учителей, врачей, психологов, логопедов, фармацевтов, разработчиков и инженеров программного обеспечения, автомехаников и автослесарей, мехатроников, сварщиков, электриков, руководителей строительных объектов, проектировщиков, архитекторов и геодезистов.

Наиболее популярные работодатели в различных сферах, чьи предложения о работе вызвали наибольший интерес работников в 2021 году (наибольшее среднее количество просмотров).


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