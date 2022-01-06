ТАБЛИЦА | Названы наиболее популярные работодатели и рабочие места в Эстонии

В 2021 году самыми востребованными должностями были секретарь магазина, комплектовщик и оператор ввода данных – на эти вакансии в наиболее популярных предложениях о работе подали заявления более тысячи потенциальных работников.

Очень популярными оказались и такие должности, как ассистент по маркетингу, SMM-специалист, работник по обслуживанию клиентов, консультант по путешествиям, офисный помощник, работник склада, продавец-консультант, помощник бухгалтера, администратор, менеджер по обслуживанию клиентов и работник магазина – на эти вакансии в наиболее популярных предложениях о работе предложили свою кандидатуру более полутысячи работников. Весьма востребованными должностями были также курьер, помощник по закупкам, логистик и специалист по персоналу.

Наибольшей проблемой был и останется в 2022 году поиск на рынке труда Эстонии квалифицированных рабочих и специалистов высшего звена в разных областях. Например, работодателям сложно находить учителей, врачей, психологов, логопедов, фармацевтов, разработчиков и инженеров программного обеспечения, автомехаников и автослесарей, мехатроников, сварщиков, электриков, руководителей строительных объектов, проектировщиков, архитекторов и геодезистов.