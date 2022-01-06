Начинается кампания по вакцинации против COVID-19 ”С тремя надежнее!”

„Январь — подходящий месяц для бустерной дозы. Это наилучшая защита против быстро распространяющегося варианта коронавируса омикрон, которой каждый из нас может себя обеспечить. Это касается и заражения, но в первую очередь бустерная доза поможет защититься от тяжелого течения болезни и от попадания в больницу. Также бустерная доза — это единственная возможность продлить свою COVID-справку, так как с февраля срок ее действия в Эстонии и Европейском союзе сократится до девяти месяцев со дня окончания первичного курса иммунизации”, — объяснил министр здоровья и труда Танель Кийк.

В период кампании, с 10 по 23 января, государство обеспечит максимальную доступность вакцинации против COVID-19 — прививку смогут сделать 120 000 человек по всей стране. В каждом уезде будет открыт как минимум один дополнительный пункт вакцинации. Новые пункты появятся преимущественно в торговых центрах и будут работать по вечерам и на выходных. По предварительной регистрации можно вакцинироваться у семейных врачей, в больницах, пунктах вакцинации при частных клиниках и аптеках. Люди с ограниченными физическими возможностями могут вакцинироваться на дому, для этого им следует позвонить по телефону 1247 или сообщить о желании вакцинироваться своему семейному врачу.

Начиная с сегодняшнего дня Больничная касса будет рассылать SMS-уведомления тем, кому уже пора сделать бустерную дозу. Информацию о пунктах вакцинации можно найти на странице vaktsineeri.ee, время визита можно забронировать также по государственному инфотелефону 1247 или на портале пациента.