Начинается кампания по вакцинации против COVID-19 ”С тремя надежнее!”
„Январь — подходящий месяц для бустерной дозы. Это наилучшая защита против быстро распространяющегося варианта коронавируса омикрон, которой каждый из нас может себя обеспечить. Это касается и заражения, но в первую очередь бустерная доза поможет защититься от тяжелого течения болезни и от попадания в больницу. Также бустерная доза — это единственная возможность продлить свою COVID-справку, так как с февраля срок ее действия в Эстонии и Европейском союзе сократится до девяти месяцев со дня окончания первичного курса иммунизации”, — объяснил министр здоровья и труда Танель Кийк.
В период кампании, с 10 по 23 января, государство обеспечит максимальную доступность вакцинации против COVID-19 — прививку смогут сделать 120 000 человек по всей стране. В каждом уезде будет открыт как минимум один дополнительный пункт вакцинации. Новые пункты появятся преимущественно в торговых центрах и будут работать по вечерам и на выходных. По предварительной регистрации можно вакцинироваться у семейных врачей, в больницах, пунктах вакцинации при частных клиниках и аптеках. Люди с ограниченными физическими возможностями могут вакцинироваться на дому, для этого им следует позвонить по телефону 1247 или сообщить о желании вакцинироваться своему семейному врачу.
Начиная с сегодняшнего дня Больничная касса будет рассылать SMS-уведомления тем, кому уже пора сделать бустерную дозу. Информацию о пунктах вакцинации можно найти на странице vaktsineeri.ee, время визита можно забронировать также по государственному инфотелефону 1247 или на портале пациента.
”Семейные врачи ждут на прием всех своих пациентов, кто еще не сделал прививку от коронавируса. Вакцина помогает нам уберечься от тяжелого течения болезни и потому является наиболее надежным способом защитить себя и своих близких, — объяснила руководитель общества семейных врачей доктор Ле Валликиви. — Если вы отложили принятие решения и хотели бы сперва посоветоваться, то наши семейные врачи и медсестры готовы вам помочь. Именно сейчас — подходящее время для бустерной дозы, так как уровень заражения растет быстрыми темпами”.
Поскольку в ближайшие месяцы ожидается большая волна коронавируса, из-за которой в мире уже возникли проблемы с тем, что сотрудники не могут выйти на работу, в бустерных дозах заинтересованы и работодатели. В рамках кампании ”С тремя надежнее!” один из крупнейших работодателей в стране Tallink создаст на своих судах возможность привиться против COVID-19 как для работников, так и для пассажиров.
На сегодняшний день в Эстонии бустерную дозу сделали 304 086 человек, то есть 28,3% совершеннолетних жителей страны и 46,7% людей старше 60 лет. В Эстонии вакцинация бустерными дозами началась в октябре прошлого года, в первую очередь бустерные дозы предлагали людям старше 65 лет, жителям домов попечения, сотрудникам медицинских учреждений и тем, кто занят в социальной сфере и сфере образования, у кого с момента завершения первичного курса вакцинации прошло не менее пяти месяцев. В связи с быстрым распространением варианта омикрон с 21 декабря бустерную дозу могут сделать все желающие старше 18 лет, если после завершения курса вакцинами Pfizer, Moderna или AstraZeneca прошло три месяца, а после Janssen — два месяца. Переболевшие СOVID-19 могут сделать бустерную дозу на шестой месяц после последней прививки или выздоровления.
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