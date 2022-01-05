ERJK подала в полицию заявление на столичного вице-мэра Вадима Белобровцева

У ERJK возникли вопросы по финансированию предвыборной кампании Вадима Белобровцева, который в 2019-м баллотировался в Европарламент, еще в 2020 году.

Белобровцев получил от предприятия Complex Consult счет за рекламные услуги на сумму 11 687 евро и сообщил, что договорился с кредитором о графике платежей, согласно которому долг будет окончательно выплачен в 2024 году.

ERJK запросила дополнительную информацию о содержании сделки у Налогово-таможенного департамента и сделала вывод, что "Белобровцев использовал и использует деньги кредитора без уплаты комиссии, а его долг будет выплачен на выгодных условиях по сравнению с рыночной ситуацией, что Закон о политических партиях трактует как запрещенное пожертвование юридическому лицу".